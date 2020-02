Rostec prêt à livrer ses Ansat à la Chine

C'est à Airshow China 2018 que Russian Helicopters a signé un contrat pour la fourniture de 20 hélicoptères Ansat à l’Association chinoise de secours d’urgence et de secours en cas de catastrophe.

" Le marché chinois est beaucoup plus grand que le marché russe. Ainsi, la Chine est un marché potentiel important pour nous et nous pouvons vendre plusieurs centaines d’hélicoptères. Cependant, nous devons d’abord nous assurer de disposer d'un service après-vente compétent, ce dont nous nous occupons actuellement ", a déclaré le ministre de l’Industrie et du Commerce de la Fédération de Russie, Denis Manturov.

En novembre-décembre 2018, l'Ansat a participé à la tournée de démonstration des hélicoptères russes en Asie du Sud-Est. L’hélicoptère a parcouru plus de cinq mille kilomètres seul, après avoir effectué des vols de démonstration en Chine, au Vietnam, au Cambodge, en Thaïlande et en Malaisie.

L’hélicoptère polyvalent léger Ansat a été conçu par le bureau d’études de Kazan Helicopters. Equipé de deux moteurs, il peut être utilisé pour le transport de passagers et VIP, la livraison de fret, la surveillance de l’environnement, et comme un hélicoptère d'évacuation médicale. Les essais en haute altitude d’Ansat ont confirmé la possibilité de son emploi en terrain montagneux à des altitudes allant jusqu’à 3 500 mètres. L’hélicoptère peut être exploité dans une plage de température comprise entre -45 et 50 degrés Celsius.