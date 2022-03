Rolls-Royce signe avec Air BP pour son approvisionnement en SAF

Air bp pour Rolls-Royce...

Rolls-Royce a signé un accord avec Air BP qui permettra de réduire les émissions de carbone sur le cycle de vie des essais de turbines à gaz effectués sur trois sites et de soutenir l'un des principaux engagements de l'organisation en matière de durabilité. L'accord garantit que tout le carburant d'aviation fourni pour les essais de moteurs dans les installations de Rolls-Royce à Derby et Bristol, au Royaume-Uni, et à Dahlewitz, en Allemagne, sera composé à 10 % de carburant aviation durable (SAF). Les trois centres d'essai d'excellence de Rolls-Royce couvrent des moteurs destinés à différents secteurs de l'aérospatiale -Derby, celui de l'aviation civile ; Bristol, la défense, et Dahlewitz, près de Berlin, l'aviation d'affaires. Les moteurs des séries Trent, EJ 200 et Pearl sont régulièrement testés avant d'être livrés aux clients.

...Et son UltraFan

Le SAF, qui est principalement dérivé de matières premières durables à base de déchets telles que les huiles de cuisson usagées, sera mélangé au carburant aviation traditionnel par Air bp. Les livraisons commenceront cet été. 10% de SAF pur représenteront environ trois millions de litres par an. En outre, Air bp fournira le carburant pour le tout premier essai du démonstrateur technologique UltraFan de Roll-Royce, qui sera réalisé entièrement avec du SAF dans le courant de l'année.