Rolls-Royce sera coordinnateur de trois programmes de recherche moteur verts

700 millions d'euros pour 20 programmes de recherche

Clean Aviation, le programme de l'Union européenne, va permettre de financer à hauteur de plus de 700 millions d'euros 20 programmes de recherche et d'innovation dans le secteur aéronautique. Suite à l'évaluation du premier appel à propositions, une partie de ce financement, sous réserve de la réussite de la préparation de la subvention, permettra à Rolls-Royce et à ses partenaires de mener des recherches révolutionnaires qui accéléreront la recherche sur la propulsion durable et la décarbonisation. Rolls-Royce sera un partenaire dans six programmes, y compris le coordinateur principal dans les trois projets de recherche et d'innovation, respectivement Heaven, He-Art et Cavendish.

HEAVEN

Heaven est l'acronyme de Hydrogen Engine Architecture Virtually Engineered Novelly littéralement Architecture d'un moteur à hydrogène conçu de manière innovante. Le consortium est dirigé par Rolls-Royce et comprend des partenaires universitaires, de recherche et industriels clés en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Espagne et au Royaume-Uni. Ce projet développera de manière significative l'architecture évolutive UltraFan et la suite de technologies pour les futures opportunités de l'aviation civile. Il fournira une plate-forme pour la technologie de l'hydrogène et la technologie hybride-électrique à intégrer de manière appropriée dans le portefeuille d'aérospatiale civile.

HE-ART

HE-ART est l'acronyme de Hybrid Electric propulsion system for regional AiRcrafT, ou Système de propulsion électrique hybride pour l'avion régional. Ce consortium, composé d'une équipe diversifiée d'industriels, de chercheurs et d'universitaires, est dirigé par Rolls-Royce avec des partenaires d'Autriche, de Belgique, de France, d'Allemagne, d'Italie, de Norvège, de Pologne, de Roumanie, d'Espagne et du Royaume-Uni. HE-ART se concentrera sur la démonstration de technologies pour l'hybridation par la démonstration au sol d'un turbopropulseur thermique hybride-électrique (e-TP) tout en franchissant des étapes importantes vers un système de propulsion hybride optimisé pour un futur avion régional.

CAVENDISH

Cavendish est l'acronyme de Consortium for the AdVent of aero-Engine Demonstration and aircraft Integration Strategy with Hydrogen ou Consortium pour la démonstration de moteurs aéronautiques et la stratégie d'intégration des aéronefs à l'hydrogène. Dirigé par Rolls-Royce, ce consortium impliquera d'importants partenaires universitaires, de recherche et industriels du Brésil, de France, d'Allemagne, des Pays-Bas, du Portugal, d'Espagne et du Royaume-Uni. CAVENDISH intégrera des systèmes à hydrogène liquide sur un moteur de donneur moderne pour des essais au sol. Le projet explorera également d'autres technologies sous la forme d'un système de combustion à double carburant et d'un système de réservoir cryocomprimé.