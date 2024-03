Rolls-Royce renforce ses capacités pour le futur

Investir pour répondre à la future demande

Rolls-Royce a annoncé aujourd'hui avoir investi dans ses capacités d'assemblage, d'essai et de visite d'atelier au Royaume-Uni et en Allemagne afin de répondre à la demande croissante à long terme de nouveaux moteurs civils de grandes dimensions et d'améliorer les services d'assistance après-vente pour sa flotte mondiale de Trent. Le motoriste britannique prévoit une augmentation annuelle de 7 à 9 % du nombre d'avions équipés de moteurs Rolls-Royce en service pour le reste de la décennie et prévoit que le nombre d'heures de vol des moteurs atteindra 120 à 130 % à moyen terme par rapport aux niveaux de 2019.

64,4 millions d'€ et 300 personnes supplémentaires sur deux sites

Pour se préparer à cette croissance, Rolls-Royce investit 55 millions de livres sterling (64,4 millions d'€) et recrute plus de 300 personnes réparties entre ses sites de Derby, au Royaume-Uni, et de Dahlewitz, en Allemagne. Environ la moitié de l'investissement et les deux tiers des emplois seront créés à Derby. Les investissements comprennent notamment l'extension de la capacité de construction de moteurs à Derby pour livrer plus de 40 % de nouveaux moteurs par an à partir de 2025 - par rapport à la moyenne des livraisons des dix dernières années - et l'augmentation de la capacité des services. Mais également l'utilisation de la capacité d'essai de moteurs déjà existante pour les gros moteurs civils à Dahlewitz pour répondre à la demande de services à court terme avant la transition vers l'assemblage et l'essai de nouveaux moteurs Trent XWB-84 en 2026.

Tester les nouveaux Trent XWB-84

Ces investissements font suite à l'annonce faite le mois dernier d'investir 1 milliard de livres sterling (soit 1,17 milliards d'€) dans un programme d'amélioration continue de la famille de moteurs Trent. "Nous sommes prêts à soutenir notre croissance continue sur le marché des gros-porteurs en offrant encore plus de disponibilité, de fiabilité et d'efficacité pour assembler et tester les nouveaux moteurs Trent XWB-84 en 2026", a déclaré Rob Watson, président de Rolls-Royce Civil Aerospace.