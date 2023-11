Rolls-Royce pousse l'UltraFan à poussée maximale

L'UltraFan à pleine poussée

Rolls-Royce a annoncé le 13 novembre 2023 que la société avait réussi à faire fonctionner son démonstrateur de la technologie UltraFan à sa poussée maximale sur son site de Derby, au Royaume-Uni. Derby, au Royaume-Uni. La phase initiale de l'essai a été réalisée avec du carburant aviation 100 % durable (SAF). "Il s'agit d'une étape importante pour le démonstrateur UltraFan, qui a été testé avec succès pour la première fois au début de l'année. Depuis, l'équipe UltraFan a progressivement augmenté la puissance dans le cadre d'un régime d'essais rigoureux et le démonstrateur a fonctionné conformément à nos attentes. Les résultats du test nous fourniront des enseignements et des données précieuses, que nos que nos équipes vont maintenant reprendre et continuer d'analyser", commente Rolls-Royce.

Pour motoriser les avions de la prochaine génération

"Cette réussite renforce notre confiance dans l'ensemble des technologies qui ont été développées dans le cadre du programme UltraFan. La confirmation de cette capacité est un grand pas vers l'amélioration de l'efficacité des moteurs aéronautiques actuels et futurs. UltraFan permet d'améliorer de 10 % l'efficacité des moteurs aéronautiques actuels et futurs par rapport à notre Trent XWB. Au total, cela représente un gain d'efficacité de 25 % depuis le lancement du premier moteur Trent. La technologie évolutive d'UltraFan, qui permet de passer d'une poussée de 25 000 à 110 000 livres, offre également la possibilité d'équiper les nouveaux avions monocouloirs et les nouveaux avions de transport de passagers à fuselage large prévus dans les années dans les années 2030. Dans le cadre du programme de développement de l'UltraFan, nous avons identifié un certain nombre de technologies qui sont potentiellement transférables à l'industrie aéronautique", ajoute Rolls-Royce.

Un essais sur le Testbed 80 à Derby

L'essai à pleine puissance du démonstrateur UltraFan s'est déroulé sur le banc d'essais Testbed 80, à Derby, au Royaume-Uni. L'essai du démonstrateur est l'aboutissement de nombreuses années de travail, qui ont été soutenues par le gouvernement britannique par l'intermédiaire de l'Aerospace Technology Institute (ATI), Innovate UK, les programmes Clean Sky de l'UE, LuFo et l'État de Brandebourg en Allemagne. UltraFan est le fruit d'une décennie de travail, le concept ayant été dévoilé publiquement en 2014. Il s'agit d'une architecture fondamentalement différente de celle des quelque 4 200 gros moteurs civils de Rolls-Royce actuellement en service, car elle intègre une conception à engrenages qu'aucun autre acteur de l'industrie n'a jamais produite à cette échelle auparavant. "La démonstration à cette échelle nous donne la souplesse nécessaire pour réduire la taille du moteur en fonction des besoins de nos clients. Elle nous place également dans une position unique qui nous permet d'offrir un portefeuille de solutions de propulsion à deux ou trois arbres, à entraînement direct ou à engrenages, pour équiper les futurs aéronefs", ajoute Rolls-Royce.