Rolls-Royce poursuit les essais avec l'hydrogène liquide

De l'hydrogène liquide à -250°C...

Rolls-Royce et son partenaire easyJet se sont tous deux engagés dans le développement de la technologie des moteurs à combustion d'hydrogène. La dernière série d'essais visant à tester les systèmes de pompe à hydrogène liquide cryogénique pour l'aérospatiale a débuté dans les installations de Rolls-Royce à Solihull, au Royaume-Uni. Ces essais permettront de relever un défi technique majeur, à savoir prendre de l'hydrogène liquide à basse pression, refroidi à moins de -250 °C, et le pressuriser afin qu'il puisse être pompé dans un moteur pour y être brûlé.

...Après les essais sur une chambre de combustion d'un moteur Pearl 700

Rolls-Royce a identifié trois défis technologiques à relever pour permettre l'utilisation de l'hydrogène dans l'aviation : la combustion du carburant, l'acheminement du carburant et l'intégration des systèmes de carburant dans un moteur. Tous ces éléments doivent être confirmés pour fonctionner en toute sécurité. En septembre, Rolls-Royce a établi une première mondiale lorsque des essais sur une chambre de combustion annulaire complète d'un moteur Pearl 700 au DLR de Cologne, fonctionnant avec 100 % d'hydrogène, ont prouvé que le carburant pouvait être brûlé dans des conditions correspondant à la poussée maximale au décollage. Les essais de Solihull marquent maintenant le début de la compréhension de l'élément d'alimentation en carburant. Les premiers essais ont porté sur le refroidissement de la pompe et sur la compréhension de son comportement dans des conditions cryogéniques. D'autres essais reprendront au début de l'année prochaine.

Vers un essai complet à l'hydrogène gazeux sur un moteur Pearl

L'année dernière, easyJet et Rolls-Royce ont également établi une première mondiale en faisant fonctionner avec succès un moteur aéronautique moderne, un AE2100, avec de l'hydrogène 100 % vert à Boscombe Down, au Royaume-Uni. Le programme d'essai soutient un objectif à plus long terme pour Rolls-Royce et easyJet - un essai au sol complet à l'hydrogène gazeux sur un moteur Pearl. Cela conduira à son tour à un essai au sol complet sur un moteur Pearl utilisant de l'hydrogène liquide - easyJet et Rolls-Royce ont l'ambition commune d'amener la technologie jusqu'au vol. Les essais de recherche sur les pompes bénéficient du soutien financier de l'Institut de technologie aérospatiale du gouvernement britannique, tandis que le programme plus large d'essais sur l'hydrogène est financé par easyJet.