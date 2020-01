Rolls-Royce ouvre un nouveau centre à Bristol

Un nouvel établissement de Rolls-Royce a ouvert ses portes à Bristol, au Royaume-Uni. Ce centre d'excellence dédié aux composites développera des aubes de soufflante et des carters de soufflante caractéristiques du démonstrateur technologique de Rolls-Royce, l'UltraFan, un turboréacteur qui réduira la consommation de carburant et de CO2 d'au moins 25% par rapport au premier moteur Trent.

L'installation se concentrera donc sur les composites en fibre de carbone, qui sont utilisés dans l'industrie aérospatiale pour réduire considérablement le poids. Plus un moteur est léger, moins il brûle de carburant, ce qui augmente les émissions. Un ensemble soufflante Rolls-Royce en fibres de carbone composites peut économiser près de 700 kg par avion, l'équivalent de sept passagers et leurs bagages.

À partir de janvier, le centre commencera à fabriquer des aubes de soufflante et les carters associés pour le moteur de démonstration UltraFan. Le système composite du démonstrateur moteur UltraFan prend forme, et différentes pièces ont terminé les performances aérodynamiques, les essais d'impact d'oiseaux, de confinement, de givrage et d'ingestion d'eau, ainsi que les essais au sol et en vol.



Le centre de Bristol bénéficiera de techniques de fabrication qui ont été développées en partenariat avec le National Composites Centre de Bristol, et de recherches menées au Rolls-Royce University Technology Centre de l'Université de Bristol, ainsi que de plusieurs autres universités et centres de recherche basés au Royaume-Uni et en Europe.