Rolls-Royce ouvre sa nouvelle co-entreprise de MRO en Chine

Mercredi 10 décembre, à Pékin, le motoriste a inauguré avec Air China sa co-entreprise BAESL, de Maintenance, de réparation et de révision (MRO). Ainsi, Rolls-Royce renforce sa présence dans l’écosystème chinois.
Le centre a été inauguré à Pékin, en recevant son certificat d’organisme de maintenance (MOC), et en recevant son premier moteur sous les yeux de représentants de Rolls-Royce, d’Air China, de l’ambassade du Royaume-Uni et du gouvernement municipal de la capitale chinoise.
BAESL (Beijing Aero Egine Services Limited) est le premier centre agréé à réaliser de la MRO des moteurs Trent de Rolls-Royce. Le centre est capable de faire la révision des moteurs Trent 700, Trent XWB-84, Trent 1000. Progressivement, le centre augmentera sa cadence jusqu’à être capable de faire 250 révisions par an en 2034. Rolls-Royce y voit une étape dans son intégration dans le marché chinois. Le motoriste équipe plus de 500 avions. Près de 20 % des moteurs Trent ont été livrés en Chine. Client principal de Rolls-Royce dans le pays, la compagnie aérienne nationale chinoise Air China renforce sa position dans le MRO en Chine avec ce nouveau partenariat.
Avec ce nouveau centre, Rolls-Royce continue d’étendre les capacités de MRO des moteurs Trent dans le monde. Il en existe dix autres agréés en co-entreprise ou indépendants, qui s’ajoutent à deux centres du motoriste et aux ateliers appartenant aux clients. Avec la modernisation de nombreuses flottes, la hausse des commandes, et l’augmentation des heures de vol, le secteur du MRO devient un sujet tendu pour ne pas freiner l’expansion du marché aéronautique mondial. Rolls-Royce, qui a récemment reçu des commandes de plus de soixante moteurs Trent au Dubai Air Show, a créé un produit de simplification de la gestion des moteurs, des risques et de leur cycle de vie, LessorCare+. Aviliease et Avolon sont déjà clients.
