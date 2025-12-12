Rolls-Royce ouvre sa nouvelle co-entreprise de MRO en Chine

Le centre a été inauguré à Pékin, en recevant son certificat d’organisme de maintenance (MOC), et en recevant son premier moteur sous les yeux de représentants de Rolls-Royce, d’Air China, de l’ambassade du Royaume-Uni et du gouvernement municipal de la capitale chinoise.

BAESL (Beijing Aero Egine Services Limited) est le premier centre agréé à réaliser de la MRO des moteurs Trent de Rolls-Royce. Le centre est capable de faire la révision des moteurs Trent 700, Trent XWB-84 , Trent 1000. Progressivement, le centre augmentera sa cadence jusqu’à être capable de faire 250 révisions par an en 2034. Rolls-Royce y voit une étape dans son intégration dans le marché chinois. Le motoriste équipe plus de 500 avions. Près de 20 % des moteurs Trent ont été livrés en Chine. Client principal de Rolls-Royce dans le pays, la compagnie aérienne nationale chinoise Air China renforce sa position dans le MRO en Chine avec ce nouveau partenariat.