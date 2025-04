Le Rolls-Royce Trent XWB-84 Enhanced Performance équipant l'A350-900 reçoit la certification AESA

Rolls-Royce Trent XWB-84 Enhanced Performance certifié AESA

L'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) a certifié l'A350-900 avec le moteur Rolls-Royce Trent XWB-84 Enhanced Performance (EP ou performances améliorées). La capacité Enhanced Performance devrait permettre de réduire la consommation de carburant de 1 %, ce qui permettra aux compagnies aériennes de réduire leurs coûts d'exploitation globaux ainsi que leurs émissions.

Une évolution du Trent actuel sur l'A350-900

Le Trent XWB-84 EP est une évolution du moteur actuel de l'A350-900. Il intègre des améliorations de conception, notamment une meilleure aérodynamique de la soufflante, du compresseur et de la turbine, ainsi qu'un meilleur refroidissement des aubes de la turbine. Cette étape de certification, qui est l'aboutissement d'un vaste programme d'essais au sol et en vol, témoigne du développement et de l'amélioration continus de l'A350-900 et de ses moteurs Trent XWB depuis l'entrée en service de la famille il y a dix ans. La confirmation de l'approbation de l'EASA sera suivie très prochainement de la certification correspondante de la FAA, ouvrant ainsi la voie à l'exploitation de cette nouvelle variante de moteur par les compagnies aériennes du monde entier.

Amélioration continue

« Avec la certification par l'EASA du Trent XWB-84 EP pour équiper l'A350-900, nous renforçons la position de l'avion en tant que leader en matière de long rayon d'action. Avec notre partenaire Rolls-Royce, cette dernière évolution souligne notre engagement commun en faveur de l'amélioration continue et de l'innovation. Le Trent XWB-84 est déjà l'un des moteurs de gros-porteurs les plus efficaces du marché et cette version améliorée offrira encore plus de performances et d'efficacité à nos compagnies aériennes clientes », a déclaré Julien Puyou, responsable du programme de gros-porteurs d'Airbus.

Un long courrier et 1 300 commandes pour la famille A350

L'A350, long-courrier dans la catégorie des avions de 300 à 410 places, intègre des technologies de pointe, une aérodynamique, des matériaux légers et des moteurs de dernière génération qui, ensemble, offrent un avantage de 25 % en termes de consommation de carburant, de coûts d'exploitation et d'émissions de CO₂. La cabine Airspace de l'A350, unique en son genre, offre aux passagers et aux équipages les derniers produits de bord modernes pour une expérience de vol confortable. Comme tous les appareils Airbus, l'A350 peut déjà fonctionner avec jusqu'à 50 % de carburant aviation durable (SAF). L'objectif d'Airbus est de faire en sorte que ses avions puissent fonctionner à 100 % avec du SAF d'ici 2030. À la fin du mois de mars 2025, la famille A350 avait enregistré plus de 1 300 commandes fermes de la part de 60 clients dans le monde entier.