Rolls-Royce inaugure son banc d'essai du futur

Un banc d'essai pour les moteurs du futur...

Rolls-Royce a officiellement inauguré le banc d'essais au sol baptisé "Testbed 80", lors d’une cérémonie à Derby, Royaume-Uni. La réalisation du projet est une étape importante après un investissement de 90 millions de livres sterling (104,6 M€) et la construction du banc qui s'est étalée sur près de trois ans. Avec une surface de 7 500 m2, ce qui le rend plus grand qu’un terrain de football, Testbed 80 a effectué son premier galop d'essai sur un moteur Trent XWB.

...A commencer par l'UltraFan

« Testbed 80 est la plus grande installation de ce type dans le monde. Il est également intelligent et dispose de la technologie d'essais la plus avancée que nous ayons jamais utilisé. Il prendra en charge la prochaine étape de notre programme UltraFan lorsque nous commencerons à tester (au sol) le premier démonstrateur en 2022. Cet équipement un signe très visible de notre engagement envers ce site et assure l’avenir de Derby comme le foyer du développement de grands moteurs, poursuivant une histoire qui a commencé à la fin des années 1960 avec la RB211. », a déclaré Warren East, directeur général de Rolls-Royce.

Trois piliers stratégiques

Testbed 80 soutiendra les trois piliers la stratégie de Rolls-Royce. En premier lieu, continuer à améliorer l’efficacité de la turbine à gaz. L’installation a été conçue pour tester une gamme de moteurs tels que le Trent XWB et le Trent 1000, mais aura également la capacité à tester le démonstrateur UltraFan. « Deuxièmement, nous nous engageons à promouvoir l’utilisation de carburants d’aviation durable (SAF), qui peut déjà être utilisé comme carburants « drop-in » dans nos moteurs existants. Testbed 80 a été conçu pour soutenir cet engagement – il est équipé d’un réservoir de carburant de 140 000 litres (ce qui représente près de 3 000 pleins de réservoir de voiture) pour différents types de carburant, y compris les carburants durables ou SAF. L’année prochaine, nous prévoyons également d’exécuter notre premier test de démonstrateur UltraFan en utilisant 100% SAF », commente Rolls-Royce.

Avec le partenariat de MDS Aero Test à Ottawa

«Enfin, conformément à notre ambition de pionnier des nouvelles technologies plus durables, le banc d’essai est conçu pour avoir la capacité à tester les systèmes de vol hybrides ou tout électriques. Une partie du développement de nouvelles technologies pour Testbed 80 a été soutenue par le projet PACE de l’ATI, spécifiquement pour l’UltraFan », poursuit le motoriste britannique. Rolls-Royce a notamment créé un partenariat avec MDS Aero Test Corporation d’Ottawa, au Canada, pour la conception et la construction de cette installation.