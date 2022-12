Rolls-Royce et Gulfstream font voler un G650 avec 100 % de SAF

100 % de SAF sur deux BR725...

Rolls-Royce et Gulfstream Aerospace ont ouvert la voie à une aviation d'affaires durable en réalisant le premier vol d'essai d'un avion d'affaires à très long rayon d'action alimenté à 100 % par du carburant aviation durable (SAF). L'essai a eu lieu sur un biréacteur Gulfstream G650 motorisé par deux turboréacteurs Rolls-Royce BR725 à proximité du siège de Gulfstream à Savannah, en Géorgie.

...En "drop-in"...

Démontrant que les moteurs Rolls-Royce actuels destinés aux jets d'affaires et aux grandes applications civiles peuvent fonctionner avec du SAF à 100 % en tant qu'option " drop-in " [littéralement par avitaillement classique], ce test jette les bases de l'évolution de ce type de carburant vers la certification. Actuellement, le SAF n'est certifié que pour des mélanges allant jusqu'à 50 % avec du kérosène conventionnel et peut être utilisé sur tous les moteurs Rolls-Royce actuels.

...Avec HEFA et SAK

Le SAF qui a été utilisé dans le test se compose de deux éléments : HEFA (esters et acides gras hydrotraités), produit à partir de graisses et d'huiles végétales usagées par le spécialiste des carburants à faible teneur en carbone World Energy de Paramount, en Californie, et SAK (Synthesised Aromatic Kerosene) ou kérosène aromatique synthétisé, produit à partir de sucres végétaux usagés par la société Virent Inc. du Wisconsin. Ce carburant innovant et entièrement durable en cours de développement élimine la nécessité d'ajouter d'autres composants à base de pétrole et permet d'obtenir un SAF 100% "drop-in" qui peut être utilisé dans les moteurs à réaction et les infrastructures existants sans aucune modification. Ce carburant durable a le potentiel de réduire les émissions nettes de CO2 sur le cycle de vie d'environ 80 % par rapport au carburéacteur conventionnel, avec la possibilité d'obtenir des réductions supplémentaires à l'avenir.