Gulfstream annonce une campagne de promotion du G700

Deux G700 vont effectuer une tournée de promotion...

Gulfstream a annoncé aujourd'hui que les deux avions d'essai de production Gulfstream G700 entièrement équipés embarqueront pour un tour du monde promotionnel afin de présenter le jet d'affaires aux futurs clients potentiels. Le tour du monde du G700 commencera directement après l'apparition des deux avions à l'édition 2022 de la NBAA, le salon consacré à l'aviation d'affaires, qui se tient actuellement à Orlando en Floride du 18 au 20 octobre.

...Juste après la NBAA...

Cette campagne de promotion s'appuiera entre autres sur les performance en conditions réelles du programme d'essai, qui comprend déjà huit records de vitesse internationaux par paire de villes, une tradition chez l'avionneur. "Après avoir été présenté à l'industrie au salon NBAA-BACE à Orlando, en Floride, le G700 volera vers des événements majeurs et des expositions privées dans 20 villes et sur six continents, dans le cadre de nos efforts pour donner aux clients un accès direct à l'avion. L'itinéraire stratégique du tour du monde du G700 reflète la forte demande que nous constatons sur les marchés établis, comme l'Europe et le Moyen-Orient, et sur les marchés en croissance pour nous, notamment l'Asie du Sud-Est, l'Inde et l'Afrique", a déclaré Mark Burns, président de Gulfstream. Le tour du monde du G700 conduira l'avion en Amérique du Sud, en Europe, en Afrique, en Asie et en Australie, ainsi qu'à des événements tels que la Future Investment Initiative à Riyad, en Arabie Saoudite, le Bahrain International Airshow et le Middle East & North Africa Business Aviation Association (MEBAA) Show à Dubaï.

...avec des cabines représentatives du modèle de série

Le premier avion d'essai de production G700 entièrement équipé a effectué son premier vol en avril 2021 et a été rejoint par le deuxième avion équipé en septembre dernier. L'avion d'essai de production présente l'unique "ultragalley" de l'industrie, avec plus de 3 mètres d'espace de comptoir et l'altitude cabine la plus basse de l'industrie à 889 mètres (2 916 pieds) lors d'un vol à 12 497 mètres (41 000 pieds).