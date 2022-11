Rolls-Royce et easyJet testent un moteur fonctionnant à l'hydrogène

Rolls-Royce et easyJet testent au sol un moteur...

Rolls-Royce et easyJet ont annoncé le 28 novembre 2022 avoir testé un moteur d'avion moderne fonctionnant à l'hydrogène. L'essai au sol a été effectué sur un démonstrateur de concept précoce utilisant de l'hydrogène vert créé par l'énergie éolienne et marémotrice. Il s'agit d'une étape importante pour prouver que l'hydrogène pourrait être le carburant sans carbone de l'aviation du futur, accessoirement de confirmer que Rolls-Royce et easyJet pensent au-delà du kérosène.

...Fonctionnant à l'hydrogène vert

Les deux entreprises ont entrepris de prouver que l'hydrogène peut fournir de l'énergie aux moteurs d'avions civils de manière sûre et efficace et prévoient déjà une deuxième série d'essais, avec l'ambition à plus long terme de réaliser des essais en vol. L'essai s'est déroulé dans une installation d'essai extérieure au MoD (Ministère de la défense) à Boscombe Down, au Royaume-Uni, à l'aide d'un moteur d'avion régional Rolls-Royce AE 2100-A converti. L'hydrogène vert utilisé pour les essais a été fourni par l'EMEC (European Marine Energy Centre), généré à l'aide d'énergies renouvelables dans son installation de production d'hydrogène et d'essais marémoteurs à Eday, dans les îles Orcades, au Royaume-Uni.

Un partenariat annoncé en juillet 2022...

" Le succès de cet essai d'hydrogène est une étape passionnante. Nous n'avons annoncé notre partenariat avec easyJet qu'en juillet et nous avons déjà pris un départ incroyable avec cette réalisation historique. Nous repoussons les limites pour découvrir les possibilités zéro carbone de l'hydrogène, qui pourraient contribuer à remodeler l'avenir du vol ", a commenté Grazia Vittadini, Chief Technology Officer, chez Rolls-Royce.

...Vers les essais d'un Rolls-Royce Pearl 15

Après l'analyse de ce premier essai au sol du concept, le partenariat prévoit une série d'autres essais sur banc d'essai qui aboutiront à un essai au sol en grandeur réelle d'un turboréacteur Rolls-Royce Pearl 15. Le partenariat s'inspire de la campagne mondiale "Race to Zero", soutenue par les Nations unies, à laquelle les deux entreprises ont souscrit, s'engageant à atteindre des émissions nettes de carbone nulles d'ici 2050.