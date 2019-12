Rolls-Royce dévoile un avion 100% électrique avec l'objectif d'atteindre une vitesse record

Les travaux vont maintenant commencer sur l'intégration du système de propulsion électrique révolutionnaire pour permettre à l'avion zéro émission de faire une course pour les livres de records avec une vitesse cible de 300 mph (soit 480 km/h) à la fin du printemps 2020.



L'avion fait partie d'une initiative de Rolls-Royce appelée ACCEL - abrévié de "Accélérer l'électrification du vol" et est un élément clé de la stratégie de Rolls-Royce pour défendre l'électrification. Le projet implique une foule de partenaires, y compris le fabricant de moteurs électriques et de contrôleurs YASA et le démarrage de l'aviation Electroflight. La moitié du financement du projet est fournie par l'Aerospace Technology Institute (ATI), en partenariat avec le Department for Business, Energy and Industrial Strategy et Innovate UK.

La cellule d'essai d'ionBird, nommée d'après la technologie électrique propulsant l'avion, a également été dévoilée. L'ionBird sera utilisé pour tester le système de propulsion avant qu'il ne soit entièrement intégré. Les essais prévus au cours des prochains mois comprennent la rotation du système de propulsion jusqu'à pleine puissance ainsi que des vérifications de navigabilité clés.

ACCEL disposera de la batterie la plus dense jamais assemblée pour un avion, fournissant suffisamment d'énergie pour alimenter 250 foyers ou voler de Londres à Paris, sur une seule charge. Ses 6 000 cellules sont emballées pour minimiser le poids et maximiser la protection thermique. Un système de refroidissement avancé assure des performances optimales en refroidissant directement les cellules pendant les séries d'enregistrement de haute puissance.



L'hélice est entraînée par trois moteurs électriques axiaux à haute densité de puissance. Par rapport à un avion conventionnel, les pales de l'hélice tournent à un régime beaucoup plus bas pour offrir un tour plus stable et beaucoup plus silencieux. Ensemble, ils fourniront en permanence plus de 500 chevaux pour la course record. Même pendant l'exécution record, le groupe motopropulseur tout électrique fournit de la puissance avec une efficacité énergétique de 90% et sans émissions.