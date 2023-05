Rockton achètera jusqu'à 40 avions ES-30 à Heart Aerospace.

Une lettre d'intention convertie en commandes fermes...

La société suédoise d'investissement et de location d'avions Rockton va acquérir jusqu'à 40 avions électriques régionaux de Heart Aerospace, l'ES-30, en convertissant une lettre d'intention antérieure avec l'avionneur suédois en commandes fermes pour 20 avions avec des droits d'achat pour 20 autres. "Les sociétés de leasing possèdent ensemble plus de la moitié de la flotte mondiale d'avions, ce qui fait d'elles un acteur clé de la transition de l'industrie vers des technologies nouvelles et plus durables. Rockton se concentre exclusivement sur les investissements dans les nouvelles technologies qui atténuent les effets négatifs de l'aviation sur le climat et affirme que l'objectif de l'industrie de parvenir à une émission nette nulle d'ici à 2050 stimule la demande de solutions durables", commente Heart Aerospace.

...Pour 20 avions avec des droits d'achat pour 20 autres

"L'intérêt et le besoin de l'industrie de permettre une transition durable augmentent de jour en jour et l'ES-30 est la technologie la plus prometteuse disponible pour le segment des avions régionaux. Sa configuration hybride de réserve offre un rayon d'action et une charge utile significatifs pour le marché de l'aviation commerciale, et l'avion sera continuellement mis à niveau au fur et à mesure que de nouvelles technologies de batteries améliorées seront disponibles, ce qui en fera un actif aux performances accrues plus longtemps que vous le posséderez", déclare Niklas Lund, directeur général de Rockton.

Un rayon d'action hybride de 400 kilomètres

L'ES-30 est un avion régional électrique d'une capacité standard de 30 passagers, propulsé par des moteurs électriques avec une énergie dérivée de la batterie. Il aura un rayon d'action de 200 kilomètres entièrement électrique et sans émissions, un rayon d'action hybride étendu de 400 kilomètres avec 30 passagers et la possibilité de voler jusqu'à 800 kilomètres avec 25 passagers, tout en tenant compte des réserves habituelles des compagnies aériennes. L'ES-30 devrait entrer en service en 2028. "La région nordique sera un leader dans l'adoption de l'aviation électrique avec plusieurs projets d'infrastructure concrets déjà en cours. En tant que société de leasing suédoise, Rockton fait clairement partie de cet esprit pionnier et nous sommes heureux de l'avoir comme partenaire", a déclaré Simon Newitt, directeur commercial de Heart Aerospace. L'avionneur dispose désormais d'un total de 250 commandes fermes pour l'ES-30, avec des options et des droits d'achat pour 120 avions supplémentaires. La société a également des lettres d'intention pour 91 autres avions.