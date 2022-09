Heart Aerospace dévoile la nouvelle version de son avion de transport

De l'ES-19 à l'ES-30...

Heart Aerospace a récemment dévoilé d'importantes mises à jour du design de son premier avion électrique et a confirmé qu'Air Canada, l'une des plus grandes compagnies aériennes d'Amérique du Nord, et Saab, la société suédoise d'aérospatiale et de défense, sont de nouveaux actionnaires minoritaires. Le nouveau modèle d'avion, appelé ES-30, est un avion électrique régional d'une capacité de 30 passagers. Il remplace le modèle précédent de 19 sièges de la société, l'ES-19. Il est propulsé par des moteurs électriques alimentés par des batteries, ce qui permet à l'avion de fonctionner sans émissions et avec un faible niveau de bruit.

...Une conception réactualisée...

Air Canada et Saab ont chacun investi 5 millions de dollars US dans Heart Aerospace. En plus de son investissement, Air Canada a également passé une commande pour 30 avions ES-30. "Nous sommes ravis que deux partenaires aussi solides que Saab et Air Canada se joignent à notre mission d'électrification du transport aérien régional. Ayant grandi en Suède, Saab est synonyme d'aérospatiale, et notre partenariat ne soutiendra pas seulement notre programme, mais nous aidera à faire partie du fier patrimoine aérospatial suédois ", a déclaré Anders Forslund, fondateur et PDG de Heart Aerospace. "Air Canada est un partenaire d'importance stratégique avec l'un des plus grands réseaux au monde exploités par des turbopropulseurs régionaux, et en tant que société progressiste et tournée vers l'avenir."

...Avec deux turbogénérateurs en réserve...

L'ES-30 sera doté d'une cabine confortable à plancher plat à trois rangées de sièges, d'une cuisine et de toilettes. Les espaces de rangement en cabine et les compartiments de rangement supérieurs s'ajouteront à la grande soute à bagages et à la soute à marchandises extérieures et offriront aux compagnies aériennes une grande souplesse en matière de réseau. L'avion comprendra également une configuration hybride de réserve, composée de deux turbogénérateurs alimentés par du carburant aviation durable. Le système hybride de réserve est installé pour répondre aux besoins énergétiques de réserve sans cannibaliser l'autonomie des batteries, et il peut également être utilisé en croisière sur les vols plus longs pour compléter l'énergie électrique fournie par les batteries.

...Pour une autonomie allant jusqu'à 400 km...

Cela donnera à l'avion une autonomie entièrement électrique de 200 kilomètres, une autonomie étendue de 400 kilomètres avec 30 passagers, et la possibilité de voler jusqu'à 800 kilomètres avec 25 passagers, tout en tenant compte des réserves typiques des compagnies aériennes. Les commandes précédentes de l'avion électrique ES-19 de Heart Aerospace, passées par United Airlines et Mesa Air Group pour un total de 200 avions électriques avec une option pour 100 avions supplémentaires, sont reconfirmées pour la conception actualisée de l'ES-30.

...Et une entrée en service pour 2028.

Selon Heart Aerospace, de nombreux détenteurs de lettres d'intention (LOI) de l'ES-19 ont déjà mis à jour leurs lettres respectives pour refléter l'ES-30. Il s'agit notamment des compagnies aériennes nordiques Braathens Regional Airlines (BRA), Icelandair et SAS, ainsi que de la compagnie néo-zélandaise Sounds Air. Rockton, un loueur basé en Suède qui s'est donné pour mission de se concentrer sur les solutions durables pour l'industrie, vient de signer une lettre d'intention pour un maximum de 40 avions. Au total, Heart Aerospace a signé des lettres d'intention pour 96 ES-30. L'ES-30 devrait entrer en service en 2028.