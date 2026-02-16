Retour sur le Bedex : La Belgique remet la défense en première ligne

Réservé aux abonnés
Après trois décennies de désintérêt en matière de défense, la Belgique a renversé la vapeur depuis quelques années. C’est dans cette lancée qu’un tout premier salon dédié à ce domaine sera organisé dans un mois à Bruxelles.
Du 12 au 14 mars, la Belgique accueillera son tout premier Salon européen de la défense à Bruxelles, le Bedex. Yassine Rafik, coorganisateur de l’événement avec Joan Condijts, précise dès le départ que « les 20 000 m² de capacité sont tous occupés, avec un total de 150 entreprises », lors d'une conférence de presse organisée début février. Pas
