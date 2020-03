Retour en vol en septembre 2020 pour Stratolaunch

Un seul vol jusqu'alors

La société Stratolaunch Systems qui avait suspendu ses activités l'an dernier à la suite de la mort de Paul Allen (fondateur de Microsoft) prévoit de reprendre les vols d'essais du Stratolaunch en septembre 2020. Construit par Scaled Composites, l'hexaréacteur a décollé pour la première fois le 13 avril 2019 de la piste du Mojave Air and Space Port, situé dans le désert de Californie. Immatriculé N351SL, ce premier vol a fait suite à une campagne d'essais au sol qui s'était étendue sur plus d'un an, dont les derniers tests réalisés furent ceux des essais de roulage à grande vitesse.

Certification FAA

Las, ce premier vol fut également le seul vol d'essais réalisé, du fait de la mort de son fondateur, mais également de son profond remaniement, en abandonnant le développement de ses propres lanceurs pour se concentrer sur les lancements des fusées Northrop Grumman Pegasus XL. Rachetée ensuite par un fonds d'investissement, Stratolaunch Systems a désormais l'ambition de faire certifier le Stratolaunch par la FAA, ce qui nécessiterait huit mois de travail en considérant ce processus avec un certain optimisme.