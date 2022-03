Résultats 2021 : Lufthansa réduit ses pertes de plus de la moitié

Le 3 mars, le groupe Lufthansa a publié ses résultats financiers pour l'année 2021. Pour l'année écoulée, Lufthansa a réduit de plus de la moitié sa perte d'exploitation, à 2,3 milliards d'euros, contre une perte opérationnelle de 5,5 milliards d'euros en 2020. Le résultat net du groupe Lufthansa affiche toujours une perte de près de 2,2 milliards d'euros, mais divisée par trois par rapport à la perte nette de 2020 (7,3 milliards d'euros). Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 16,8 milliards d'euros en 2021, soit une hausse de 24% par rapport à 2020.

Le conflit en Ukraine aura des répercussions sur le chiffre d'affaires

En termes de capacités, le groupe Lufthansa était à 40% du niveau pré-crise de 2019. Il prévoit de monter à 70% du niveau de 2019 cette année, avec une pointe à 85% des capacités de 2019 pour la période estivale 2022. Compte tenu des nouvelles incertitudes générées par le conflit en Ukraine, le groupe préfère ne pas faire de prévisions financières pour l'année 2022. Il attend quand même une amélioration significative de son résultat d'exploitation pour le reste de l'année 2022, après un premier trimestre qui a été encore marqué par les effets de la crise sanitaire, avec notamment la survenance du variant Omicron. "Nous sommes prêts à faire face aux nouveaux défis", précise Carsten Spohr, PDG du groupe Lufthansa. "Bien que les vols vers l'Ukraine et la Russie représentent seulement 1% de nos revenus, le renchérissement des prix du pétrole, les temps de vols qui se rallongent de deux heures pour éviter les espaces aériens fermés au-dessus de l'Ukraine et de la Russie, plus la perte de chiffre d'affaires devraient avoir un effet", explique-t-il. "Pour un jeudi normal, nous aurions 4 000 passagers à bord de nos vols vers l'Ukraine et la Russie. Mais aujourd'hui n'est pas un jeudi normal. Les vols court-courriers que nous avions prévus restent vides dans nos hangars et nos appareils long-courrier volent jusqu'à 15 heures pour connecter nos marchés avec la Corée, le Japon et la Chine".

Les discussions sont en cours avec ITA Airways

Concernant les discussions avec ITA Airways, Carsten Spohr a confirmé qu'il était en discussion avec la compagnie MSC et qu'il avait rencontré la famille Aponte. Lufthansa attend à présent d'avoir accès aux bases financières d'ITA pour prendre une décision. "Une participation minoritaire pourrait permettre un moyen de sécuriser une coopération ou d'ouvrir la voie à une prise de contrôle total", a précisé Carsten Spohr.