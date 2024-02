Restructuration : La Commission Européenne lance une enquête approfondie sur Corsair

Alors que Corsair avait repris des couleurs avec un apport de nouveaux fonds propres de 30 millions d’euros avant la période des fêtes de Noël et que la direction de la compagnie semblait confiante sur l’avenir de la compagnie, la Commission européenne a annoncé lundi 5 février avoir ouvert une enquête approfondie sur le plan de restructuration de Corsair. Elle doit permettre de déterminer si les modifications envisagées par la France au plan de restructuration initial de Corsair sont conformes aux règles de l’Union Européenne en matière d’aides d’Etat. « Cela ne préjuge pas du résultat de l’enquête ni de la conformité de ces modifications avec les règles de l’UE en matière d’aides d’Etat », précise d’emblée l’exécutif européen dans un communiqué publié sur son site internet.

Deux types d’aides

Le plan de restructuration de Corsair avait été initialement approuvé par la Commission en décembre 2020, consistant en deux mesures en faveur de Corsair : une aide à la restructuration d'un montant de 106,7 millions d'euros, accordée conformément aux règles européennes concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration, et une aide compensatoire d'un montant de 30,2 millions d'euros pour les dommages subis en raison des mesures d'urgence mises en place par les gouvernements dans le contexte de l'épidémie de coronavirus pour la période du 17 mars 2020 au 30 juin 2020. L’ensemble des aides étatiques se monte donc à 136,9 millions d’euros.

En septembre 2023, la France a informé la Commission de son intention de modifier le plan de restructuration de Corsair en vue de permettre à la compagnie aérienne de recentrer ses opérations et de s'adapter au nouvel environnement commercial. La France a fait valoir que le plan d'affaires sous-tendant le plan de restructuration de Corsair pour 2020 reposait sur des hypothèses qui n'ont pas été confirmées et que des événements extérieurs exceptionnels, imprévisibles, ont eu un impact particulièrement défavorable pour Corsair. La France a soumis des modifications détaillées au plan de restructuration en décembre 2023 qui comprennent, entre autres, « des ajustements aux instruments de financement existants ainsi que des incitations fiscales supplémentaires ».

La viabilité à long terme de Corsair scrutée

À ce stade, sur la base de son évaluation préliminaire, la Commission doit procéder à une évaluation plus approfondie de la compatibilité du plan de restructuration révisé avec les règles de l'UE en matière d'aides d'État. Par conséquent, la Commission a décidé d'ouvrir une enquête approfondie afin d'évaluer, notamment, « si les contributions propres de Corsair ou du marché aux coûts de restructuration sont suffisantes, réelles, effectives et exemptes de toute aide ; l'aide à la restructuration est proportionnée et l'État reçoit une rémunération appropriée pour son intervention ». La Commission va aussi examiner « si le plan de restructuration peut rétablir la viabilité à long terme de Corsair sans aide d'État supplémentaire ou continue et dans un délai raisonnable », « si des mesures appropriées sont en place pour limiter les distorsions de concurrence créées par les aides à la restructuration du marché intérieur des services de transport aérien », et « si la modification du plan de restructuration de Corsair contribuerait de manière adéquate au développement d'une activité économique ou de la zone économique desservie par l'entreprise, comme le prétendait le plan de restructuration initial ». La Commission va donc maintenant enquêter plus en détail. L'ouverture d'une enquête approfondie donne à la France et aux tiers intéressés, y compris le bénéficiaire présumé de l'aide, la possibilité de présenter leurs commentaires. Là encore, cela ne préjuge pas de l'issue de l'enquête. Cette ouverture d’enquête approfondie sur la situation de Corsair intervient alors que la direction de la compagnie en difficultés avait annoncé que les 30 millions d’euros de fonds propres supplémentaires avait été apportés par les actionnaires actuels et le département de la Guadeloupe, et un nouvel arrivant surprise : la République du Congo. Une chose est sûre : l’enquête européenne va être suivie à loupe par les concurrents de Corsair, au premier rang desquels, Air Caraïbes et le groupe Dubreuil.