Reprise d'ITA Airways : la valse des prétendants

La complexité du dossier de la privatisation partielle d'ITA Airways commence à donner le tournis. Un temps en pole position, le consortium formé par le fonds d'investissement américain Certares, soutenu par Air France-KLM et Delta semble ne plus pouvoir revenir dans la course, laissant la place à Lufthansa qui, après le retrait de son partenaire MSC, cherche un nouveau montage pour pouvoir enfin l'emporter.

La « commedia dell'arte », le théâtre populaire italien immortalisé par les célèbres masques devenus mondialement connus, donne la part belle aux coups de théâtre et aux rebondissements en tous genres. Une tradition que le dossier de reprise de la nouvelle compagnie italienne ITA Airways semble vouloir respecter à la