Reprise d'ITA Airways : la Commission européenne donne un feu vert sous conditions à Lufhansa

Le dossier de reprise de la compagnie italienne ITA Airways est peut-être enfin en voie de finalisation. Après une période d’échanges entre la Commission Européenne d’un côté, et la compagnie Lufhansa et le ministère italien de l’économie et des finances, l’exécutif européen a donné son feu vert au plan de reprise d’ITA mais sous réserves que l’ensemble des mesures correctives les partenaires allemand et italien.

Les craintes initiales de la Commission

Pour rappel, la Commission européenne avait ouvert le 23 janvier 2024 une enquête approfondie sur le projet de rachat en communicant à Lufthansa et au ministère italien de l’économie des finances les « griefs » qu’elle opposait au projet de reprise. La Commission craignait notamment que l’opération ne réduise la concurrence sur un certain nombre de liaisons court-courriers reliant l'Italie aux pays d'Europe centrale au moyen de vols sans escale et avec une escale. Bruxelles craignait aussi que le rachat n’entraîne une réduction de concurrence sur un nombre limité de liaisons long-courriers entre l'Italie, d'une part, et les États-Unis et le Canada, d'autre part. Étant donné que Lufthansa et ses partenaires au sein de l'entreprise commune, United Airlines et Air Canada, se coordonnent en matière de prix, de capacité et d'horaires, et partagent leurs revenus, la Commission considérait les activités d'ITA, de Lufthansa et de ses partenaires de l'entreprise commune comme celles d'une seule et même entité au moment d'apprécier cette opération. Enfin, la Commission craignait que le rapprochement n'engendre une position dominante d'ITA à l'aéroport de Milan-Linate ou ne renforce celle-ci, ce qui pourrait rendre plus difficile pour les concurrents de fournir des services de transport aérien de passagers au départ et à destination de cet aéroport.

Les mesures correctives à appliquer

Pour remédier à ces craintes, sur le court-courrier, Lufthansa et le ministère italien de l’économie et des finances mettront à la disposition d'une ou de deux compagnies aériennes concurrentes les actifs nécessaires pour leur permettre de démarrer des vols sans escale entre Rome ou Milan et certains aéroports d'Europe centrale. Les bénéficiaires de ces mesures correctives doivent opérer sur ces liaisons pendant une certaine période minimale. Ils feront également en sorte qu'une de ces compagnies aériennes concurrentes ait accès au réseau national d'ITA afin d'offrir des liaisons indirectes entre certains aéroports d'Europe centrale et certaines villes italiennes autres que Rome et Milan. Sur le long-courrier, l'entreprise issue de la concentration devra conclure des accords avec des concurrents afin d'améliorer leur compétitivité sur les liaisons long-courriers qui suscitent des préoccupations, par exemple des accords interligne ou d'échange de créneaux. Cela entraînera une augmentation de la fréquence des vols sans escale et/ou une amélioration des connexions pour les vols à une escale sur chacune des liaisons. Dans son appréciation, la Commission a tenu compte du fait que le ministère italien conservera une participation de contrôle dans ITA à l'issue de l'opération et continuera d'être incité à faire en sorte qu'ITA livre concurrence aux partenaires de l'entreprise commune de Lufthansa en Amérique du Nord, au moins jusqu'à ce qu'ITA soit intégrée dans l'entreprise commune. Concernant Milan-Linate, Lufthansa et les partenaires italiens transféreront des créneaux de décollage et d'atterrissage à l'aéroport de Linate aux bénéficiaires des mesures correctives pour les liaisons court-courriers. Le nombre de créneaux à céder dépasse ce qui est nécessaire pour exploiter les liaisons court-courriers ainsi que le nombre de créneaux que l'opération aurait ajoutés au portefeuille d'ITA. Cela permettra au bénéficiaire des mesures correctives d'établir une base durable à l'aéroport de Linate et, potentiellement, de proposer ses propres liaisons à une escale entre l'Italie et l'Europe centrale.