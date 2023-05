Remettre l’aviation d’affaires à disposition des chefs d’entreprise

Moove est une jeune pousse dont l’ambition est d’élargir et faire redécouvrir les avantages qu’apporte l’aviation d’affaires aux chefs d’entreprise et autres industriels. Avec l’appui d’un acteur digital qui met en avant le gain de productivité et de temps, la société dispose d’un atout majeur pour (re)disposer « l’aviation d’affaires à la demande des pros » selon son propre slogan.