Remboursements : l'UFC-Que Choisir assigne en justice 20 compagnies aériennes

Depuis le début de la crise mondiale du transport aérien consécutive à la pandémie du coronavirus, une controverse s'est faite jour sur les obligations des compagnies aériennes liées à l'annulation des vols. Jusqu'ici, les transporteurs privilégiaient l'octroi d'avoirs pour préserver leurs trésoreries déjà fortement mises à mal. Face à cette attitude, la Commission Européenne avait rappelé que les passagers devaient être remboursés intégralement s'ils le souhaitaient, selon le règlement CE 261/2004 du 11 février 2004. De leur côté, les agences de voyages et les associations de consommateurs se sont aussi violemment opposées aux compagnies aériennes, sur ce sujet. Pour soutenir le secteur du transport aérien, le Secrétaire d'Etat aux Transports Jean-Baptiste Djebarri avait annoncé qu'il travaillerait auprès de la Commission européenne pour qu'elle assouplisse sa position, sans succès pour l'instant.

57 compagnies d'abord épinglées

C'est dans ce contexte que l'association de protection des consommateurs UFC Que Choisir, qui avait épinglé 57 compagnies aériennes proposant prioritairement les avoirs aux passagers, avaient adressé des mises en demeures à de nombreuses compagnies fautives en les menaçant d'intenter des actions en justice. Devant la persistance des pratiques des compagnies sévèrement touchées par l'impact de la crise du coronavirus, l'UFC Que Choisir a assigné devant le Tribunal Judiciaire de Paris vingt compagnies aériennes (Air France, Lufthansa, Royal Air Maroc, Tunisair, KLM, Ryanair, Volotea, Air Caraibes, Norwegian, Air Austral, Transavia France, Air Algérie, Turkish Airlines, Emirates, Air Europa, Vueling Airlines, Air Corsica, TAP Air Portugal, Corsair et Air Transat) pour qu'elles respectent la réglementation. L'UFC Que Choisir pointe par ailleurs la position en demi teinte d'Air France, qui a annoncé récemment qu'elle était disposée à rembourser les passagers qui en feraient la demande, mais pour les vols annulés à partir du 15 mai.

Avoirs bonifiés

Malgré tout, à la fin du communiqué annonçant l'assignation en justice, l'UFC Que Choisir semble conserver une certaine souplesse. "L’association n’appelle pas à tous crins les passagers à exiger le remboursement s’ils ont confiance dans un avoir et s’ils peuvent faire autrement. Là encore, la balle est exclusivement dans le camp des compagnies qui ont une marge de manœuvre pour inciter les consommateurs à faire un tel choix. Elles peuvent bonifier les avoirs afin d’en faire une alternative crédible et fiable au seul remboursement. La gardienne des traités européens invite également les compagnies aériennes à rendre le bon d’achat qu’elles proposent plus attractif. Mais ces bons doivent obligatoirement être garantis contre toute faillite éventuelle, offrir aux passagers une large souplesse dans leur utilisation", précise l'association de protection des consommateurs.