Record d'endurance pour un KC-46A américain

Le 9 mai, l'Air Mobility Command (AMC) de l'Armée de l'Air américaine a annoncé qu'un équipage de ravitailleur KC-46A Pegasus avait battu le record d'endurance au sein de l'AMC. Le vol en question s'est déroulé entre les 5 et 6 mai 2022 et a duré 24,2 heures. Il ne s'agissait pas d'un record tout à fait imprévu puisque ce vol était un essai d'endurance pour le KC-46A. Cet essai a pris plusieurs semaines de préparation et de coordination entre l'AMC, Boeing et les escadrons du 22ème Air Refuel Wing.

Les tests ne concernaient pas seulement l'avion mais aussi l'équipage au sein de celui-ci : un médecin était présent durant tout le vol afin d'analyser directement les personnels à bord (bien être, état physique,...). Ils ont dû remplir plusieurs tests de fatigue, de vigilance,...