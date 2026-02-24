Reconduite sur Orly-Tarbes/Lourdes, Volotea capitalise sur l'aéroport pyrénéen

Cette route sera opérée avec un appareil de type Airbus A319 à raison de 2 vols quotidiens représentant une offre d’environ 230 000 sièges par an, soit plus de 910 000 sièges sur quatre ans.

En2026, Volotea propose une capacité totale de plus de 331 000 sièges au départ de Tarbes-Lourdes, soit une progression de 4 % par rapport à 2025 et une croissance de 96 % depuis l'ouverture de sa base en 2022. Cette évolution, renforcée par l’attribution de la ligne vers Paris-Orly pour la seconde fois, témoigne de la volonté de la compagnie de consolider durablement ses opérations sur le territoire des Hautes-Pyrénées.

952 000 passagers depuis 2022

L'année 2025 a été marquée par des résultats solides et l’enrichissement de son offre de destination, confirmant la dynamique positive de Volotea à Lourdes. Volotea relie désormais la base à 5 destinations (Paris, Catane, Rome, Naples et Palerme) dans 3 pays (France, Italie et Portugal) offrant davantage d'opportunités de voyage aux habitants de la région. Cette stratégie de développement territorial s'accompagne d'un impact économique significatif en générant 34 emplois directs et près de 200 emplois indirects.

Avec plus de 317 000 sièges proposés en 2025, la compagnie a transporté près de 952 000 passagers depuis le début de ses opérations en 2022. En parallèle, les performances opérationnelles de la compagnie se distinguent par une ponctualité des vols (OTP15) de 88 %, soit une amélioration d'environ 6 points par rapport à 2024, ainsi qu'un taux de réalisation du programme de vols de 99 %, témoignant de la fiabilité des opérations à Lourdes.