Raytheon Technologies : tests au sol du moteur hybride-électrique du Dash 8 réussit

Raytheon Technologies réussit le premier essai au sol de son moteur hybride-électrique

Raytheon Technologies, spécialisé dans l'aérospatiale et la défense, a annoncé le mardi 20 décembre 2022 qu'elle avait réussi le premier essai au sol de son nouveau moteur hybride-électrique. Les premiers essais du système de propulsion se sont tenus au centre d’innovation de Pratt & Whitney à Longueuil, au Québec, et se sont déroulés comme prévu.

Ce système comprend un moteur électrique de 1 MW développé par Collins Aerospace et un moteur à combustion de Pratt & Whitney spécialement conçu pour fonctionner de manière hybride électrique. Cette technologie de propulsion permettra d'améliorer l'efficacité de l'aéronef pendant les différentes phases de vol, en réduisant la consommation de carburant et les émissions de CO2 jusqu'à 30 % par rapport aux avions régionaux à turbopropulseurs les plus avancés disponibles actuellement.

Le moteur hybride-électrique de Raytheon Technologies prêt pour son premier vol d'essai en 2024

Le moteur de 1MW sera monté sur un avion turbopropulseur De Havilland Dash 8-100, dont le premier vol d'essai est prévu en 2024. Le moteur et sa technologie permettront d'obtenir des performances plus efficaces pendant les différentes phases du vol, comme le décollage, la montée et la croisière.

« La technologie de propulsion hybride électrique offre un potentiel important pour optimiser l’efficacité de toute une gamme d’applications aéronautiques différentes, ce qui permettra ultimement à notre industrie d’atteindre ses ambitieux objectif de carboneutralité, soutient Jean Thomassin, directeur exécutif, Nouveaux Produits et services, Pratt & Whitney Canada. Notre programme d’essais au sol étant bien entamé, nous pourrons accélérer la démonstration de cette technologie de propulsion durable de nouvelle génération. Nous veillons parallèlement à renforcer nos partenariats au sein de l’écosystème aérospatial canadien et à l’international. »

De Havilland et ZeroAvia collaborent pour développer une pile à combustible hydrogène-électrique

De Havilland travaille également sur un autre système de propulsion à faibles émissions, une pile à combustible hydrogène-électrique de 2 MW+ développée par ZeroAvia, qui sera installée sur des avions Dash 8-400. Selon un accord signé entre les deux entreprises en décembre 2021, elles collaboreront pour mettre au point un programme de modernisation et d'équipement en ligne pour les avions neufs et en service. De plus, De Havilland Canada aura l'opportunité d'acheter 50 moteurs hydrogène-électrique ZeroAvia. ZeroAvia prévoit également de développer un avion démonstrateur avec le soutien de De Havilland.