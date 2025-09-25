Raytheon dévoile le nouveau radar APG-82(V)X

APG-82(V)X et GaN

Raytheon a dévoilé la dernière version de son radar APG-82 éprouvé au combat, l'APG-82(V)X. Cette nouvelle variante du radar intègre la technologie de pointe au nitrure de gallium (GaN) afin d'améliorer l'efficacité du radar, offrant une portée accrue et des capacités avancées en matière de guerre aérienne, de guerre air-sol et de guerre électronique. L'APG-82 est l'ex l'APG-63(V)4, soit un radar tout temps issu des programmes F-15 et F/A-18 puisqu'il met en œuvre à la fois le processeur de l'APG-79 monté sur F/A-18E/F Super Hornet et l'antenne de l'APG-63 AESA montée sur F-15C. La version APG-63(V)4 était elle-même spécifique, puisqu'elle avait été initiée pour donner des capacités modernisées via le Radar Modernization Program du F-15.

Capacités multifonctionnelles

L'APG-82(V)X permet une détection, un suivi et un engagement plus rapides des cibles grâce à ses capacités multifonctionnelles de contrôle de tir et de guerre électronique. En tant que radar à balayage électronique actif avancé, il utilise des milliers de modules d'émission et de réception qui lui permettent de passer rapidement de l'émission à la réception de signaux, offrant ainsi une plus grande fiabilité et un ciblage plus précis contre les menaces aériennes telles que les missiles de croisière, les drones et les avions de combat modernes.

Une prise de décision plus rapide et une meilleure connaissance de la situation

« Les capacités améliorées de ce radar de nouvelle génération permettent aux équipages de détecter et d'engager des menaces à des distances plus longues que jamais, offrant ainsi un avantage crucial en termes de première observation et de premier tir », a déclaré Dan Theisen, président de la division Produits et solutions avancés chez Raytheon. « À mesure que l'environnement des menaces évolue, ce nouveau radar garantira une prise de décision plus rapide et une meilleure connaissance de la situation dans les environnements contestés. »

Une vitesse de processeur améliorée

Le radar APG-82(V)X intègre la technologie GaN, qui offre une plus grande portée sans nécessiter de puissance supplémentaire. Il est évolutif et construit selon des normes d'architecture ouverte, avec une technologie de nouvelle génération et une vitesse de processeur améliorée, offrant des capacités considérablement accrues aux avions de la génération actuelle et future. Le développement des radars a commencé à El Segundo, en Californie, et leur production s'appuiera sur des lignes de production matures à Forest, dans le Mississippi.