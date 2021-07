Ravn Alaska veut lancer des vols low cost long-courriers

Northern Pacific Airways. C'est sous cette marque ombrelle que Ravn Alaska, petite compagnie régionale américaine basée à l'aéroport d'Anchorage, envisage de prendre le large et de lancer des vols low cost long courriers vers l'Asie, et de proposer des correspondances vers des destinations américaines de la côte Est et Ouest.

Recapitalisation

Ravn Alaska, dont l'origine remonte à 1948 sous différentes appellations, opère actuellement une petite flotte de dix avions de très petite capacité pour desservir des liaisons régulières entre Anchorage et plusieurs destinations locales. En avril 2020, sous l'effet de la crise mondiale du transport aérien, la compagnie avait déposé son bilan mais elle est finalement renée de ses cendres, grâce à une recapitalisation. Son actionnaire majoritaire est Josh Jones, un entrepreneur californien et investisseur en bitcoins.

Lancement prévu en 2022

Dans un message vidéo récent à ses employés, le directeur général de Ravn Alaska, Rob McKinney a dévoilé le projet de lancement des lignes low cost long-courrier, qui pourraient démarrer à partir de 2022. Sous la marque Northern Pacific Airways, les premières destinations pourraient être Tokyo et Seoul, puis Osaka. La compagnie ferait ensuite des correspondances à Anchorage vers des destinations américaines comme Oakland (Oregon) mais aussi Las Vegas, Orlando et Newark. Pour ce faire, Ravn Alaska veut se procurer des Boeing 757. Mais avant d'opérer, Ravn Alaska va devoir obtenir une extension de son AOC (Certificat d'opérations aériennes), ainsi qu'une certification ETOPS adaptée pour opérer des liaisons long-courrier.