Rapprochement ITA-Luthansa : Les autorités européennes ont donné leur feu vert

Le dossier de reprise de la compagnie italienne ITA Airways est enfin en voie de finalisation. Après une période d’échanges entre la Commission Européenne d’un côté, et la compagnie Lufhansa et le ministère italien de l’économie et des finances, l’exécutif européen a donné son feu vert au plan de reprise d’ITA le 3 juillet dernier. Lufhansa va donc reprendre officiellement 41% du capital de la compagnie italienne, pour un total de 325 millions d’euros (350 millions de dollars), après avoir accepté les mesures correctives imposées par la Commission européenne.

Les craintes initiales de la Commission

Pour rappel, la Commission européenne avait ouvert le 23 janvier 2024 une enquête approfondie sur le projet de rachat en communicant à Lufthansa et au ministère italien de l’économie des finances les « griefs » qu’elle opposait au projet de reprise. La Commission craignait notamment que l’opération ne réduise la concurrence sur un certain nombre de liaisons court-courriers reliant l'Italie aux pays d'Europe centrale au moyen de vols sans escale et avec une escale. Bruxelles craignait aussi que le rachat n’entraîne une réduction de concurrence sur un nombre limité de liaisons long-courriers entre l'Italie, d'une part, et les États-Unis et le Canada, d'autre part. Étant donné que Lufthansa et ses partenaires au sein de l'entreprise commune, United Airlines et Air Canada, se coordonnent en matière de prix, de capacité et d'horaires, et partagent leurs revenus, la Commission considérait les activités d'ITA, de Lufthansa et de ses partenaires de l'entreprise commune comme celles d'une seule et même entité au moment d'apprécier cette opération. Enfin, la Commission craignait que le rapprochement n'engendre une position dominante d'ITA à l'aéroport de Milan-Linate ou ne renforce celle-ci, ce qui pourrait rendre plus difficile pour les concurrents de fournir des services de transport aérien de passagers au départ et à destination de cet aéroport.

Les mesures correctives à appliquer

Pour remédier à ces craintes, sur le court-courrier, Lufthansa et le ministère italien de l’économie et des finances vont mettre à la disposition d'une ou de deux compagnies aériennes concurrentes les actifs nécessaires pour leur permettre de démarrer des vols sans escale entre Rome ou Milan et certains aéroports d'Europe centrale. Les bénéficiaires de ces mesures correctives doivent opérer sur ces liaisons pendant une certaine période minimale. Ils feront également en sorte qu'une de ces compagnies aériennes concurrentes ait accès au réseau national d'ITA afin d'offrir des liaisons indirectes entre certains aéroports d'Europe centrale et certaines villes italiennes autres que Rome et Milan. Sur le long-courrier, l'entreprise issue de la concentration va conclure des accords avec des concurrents afin d'améliorer leur compétitivité sur les liaisons long-courriers qui suscitent des préoccupations, par exemple des accords interligne ou d'échange de créneaux. Cela entraînera une augmentation de la fréquence des vols sans escale et/ou une amélioration des connexions pour les vols à une escale sur chacune des liaisons. Dans son appréciation, la Commission a tenu compte du fait que le ministère italien conservera une participation de contrôle dans ITA à l'issue de l'opération et continuera d'être incité à faire en sorte qu'ITA livre concurrence aux partenaires de l'entreprise commune de Lufthansa en Amérique du Nord, au moins jusqu'à ce qu'ITA soit intégrée dans l'entreprise commune. Concernant Milan-Linate, Lufthansa et les partenaires italiens transféreront des créneaux de décollage et d'atterrissage à l'aéroport de Linate aux bénéficiaires des mesures correctives pour les liaisons court-courriers. Le nombre de créneaux à céder dépasse ce qui est nécessaire pour exploiter les liaisons court-courriers ainsi que le nombre de créneaux que l'opération aurait ajoutés au portefeuille d'ITA. Cela permettra au bénéficiaire des mesures correctives d'établir une base durable à l'aéroport de Linate et, potentiellement, de proposer ses propres liaisons à une escale entre l'Italie et l'Europe centrale.

Un dossier de reprise à rebondissements

On peut dire que « l'option allemande » aura connu bien autant de sommets que de creux de vagues. Car, rappelons-le, c'est bien l'offre réunie autour du fonds d'investissement Certares, appuyée par Air France-KLM et Delta qui avait d'abord été choisie à la fin du mois d'août 2022 par Rome. À l'époque, ce choix semblait très logique puisqu'à la fin du mois d'octobre 2021, c'est bien l'alliance SkyTeam (réunie autour d'Air France-KLM et Delta) qu'ITA Airways avait annoncé rejoindre, comme pela avait été le cas de son prédécesseur Alitalia. Selon la presse italienne, c'est la place laissée à l'actionnaire public et la répartition des places au conseil d'administration d'ITA Airways qui auraient été décisives dans le choix du consortium mené par le fonds d'investissement Certares. L'offre Certares/Air France-KLM/ Delta devait porter sur 55 % du capital d'ITA Airways avec un montant de 650 M€, et devait donc laisser 45 % à l'actionnariat public. Le gouvernement italien gardait parallèlement deux places sur cinq au conseil d'administration d'ITA. L'offre MSC/Lufthansa, même si elle était plus importante financièrement (850 M€), portait sur 80 % du capital d'ITA Airways,ne laissant que 20 % à l'actionnariat public. À la suite de ce choix du consortium Certares/Air France-KLM/Delta, une phase de négociations exclusives s'était donc ouverte avec le gouvernement italien. Néanmoins, au moment de l'ouverture de cette phase, le gouvernement italien avait précisé que, à l'issue de cette période de discussions,« des accords contraignants ne seraient signés qu'en présence d'un contenu pleinement satisfaisant pour l'actionnaire public ».

Le 22 octobre 2022, à la suite des élections italiennes remportées par le parti nationaliste Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni a été nommée aux fonctions de présidente du Conseil en Italie. Cette dernière avait, avant et pendant la campagne électorale, essayé de dissuader l'ancien chef du gouvernement Mario Draghi de poursuivre la privatisation d'ITA Airways, alors que ce dernier avait clairement affiché son soutien à l'option Certares/Air France- KLM/Delta. Juste avant le scrutin, Giorgia Meloni avait prévenu que « tout peut changer » et que « la relance de notre compagnie aérienne nationale » serait de la « responsabilité de celui qui gouvernerait ». Le 31 octobre, alors que la période de négociations exclusives avait été prolongée, pour tenir compte des circonstances particulières liées au changement du gouvernement italien, le nouveau ministre italien de l'Économie, Giancarlo Giorgetti, opérait un premier renversement de situation en annonçant la décision de ne pas renouveler la période de négociations exclusives avec le consortium Certares/Air France-KLM/Delta, sans plus de précisions.

Ipso facto, c'est donc l'offre de Lufthansa et du géant maritime suisse MSC qui revenait sur le devant de la scène. Avec, rappelons-le, une offre conjointe de 850 M€ portant sur une reprise de 80 % du capital d'ITA Airways, 20 % restants pour l'actionnariat public. Cependant, il semble que la frange « dure » du nouveau gouvernement italien ait, là encore, conduit à des cartes rebattues. Le 21 novembre 2022, un nouveau coup de théâtre se produisait avec le retrait de MSC de la course au rachat d'ITA Airways. Ce dernier annonçait dans un communiqué « avoir informé les autorités compétentes qu'il n'était plus intéressé à participer à la privatisation d'ITA Airways », estimant que la « procédure actuelle » ne réunissait pas les « conditions nécessaires » à un tel rachat. Il est apparemment clair que le poids du tandem Lufthansa/MSC (réparti à hauteur de 60 % pour MSC et 20 % pour Lufthansa) ait été bien trop important pour le gouvernement italien.

L’Etat italien va garder la majorité du capital d’ITA dans un premier temps

C'était donc bien le dosage de la répartition entre l'actionnariat public et le nouvel actionnariat privé qui rendait très difficiles les discussions autour de la reprise d'ITA Airways. D'ailleurs, si on observe le nouvel attelage qui voyait Lufthansa ne prendre que 51 % d'ITA Airways, aux côtés de FS à 29 %, c’était donc bien une répartition qui placerait l'actionnariat public (FS, plus gouvernement italien) à 49 %. Soit une part laissée à l'actionnariat public plus importante que dans le cas de l'offre Certares/Air France-KLM/ Delta, qui ne laissait que 45 % à l'État italien. Il était donc logique que dès lors l’offre de Lufthansa tienne la corde dans ce dossier. Ce n'était certainement pas un hasard si, au lendemain du retrait de MSC, le ministre italien de l'Économie Giancarlo Giorgetti avait redonné à Lufthansa l'accès à la « data room » (les informations financières sensibles) d'ITA Airways. Après de longs mois de discussions, l’offre de Lufthansa s’est affinée pour finalement se resserrer sur une prise de participation initiale de 41%. Un accord finalisé qui va encore fortement renforcer le positionnement de Lufthansa dans le sud de l’Europe, déjà très présente sur le marché italien, avec sa filiale Air Dolomiti.