Radar Nostradamus : L’ONERA et l’AID signent une convention d’expérimentation en partenariat avec TDF

Le ministre des Armées et le PDG de l'ONERA à Crucey

Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, accompagné d’Emmanuel Chiva, délégué général pour l'armement et Patrick Aufort, directeur de l'Agence de l'innovation de défense, s’est rendu ce jeudi 4 septembre 2025 sur le site ONERA du radar transhorizon NOSTRADAMUS (voir A&C n°2930), à Crucey, accueilli par Bruno Sainjon, président directeur général de l’ONERA et en présence de Karim El Naggar, Directeur Général de TDF.

Un radar unique en Europe

Conçu dans les années 2000 avec le soutien de la DGA, l’ONERA a conçu, maintenu et modernisé ce radar unique en Europe. Fonctionnant en bande HF, ses ondes sont réfléchies par l’ionosphère, (propagation par « onde de ciel »), il peut ainsi détecter au-delà de l’horizon, là où les radars classiques s’arrêtent.

Les radars transhorizon constituent une brique essentielle dans la chaîne de détection de systèmes à très longue portée y compris à très haute altitude. NOSTRADAMUS a la capacité de surveillance continue d’un volume aérien de plusieurs millions de km3.

Deux configurations pour surveiller en continu un volume aérien de plusieurs millions de km3

NOSTRADAMUS utilise deux modes de configurations : monostatique et bistatique. En monostatique, l’antenne d’émission et l’antenne de réception sont situées au même endroit (à Crucey-Villages en Eure-et-Loir) avec une possibilité de couverture à 360 degrés. En bistatique, les sites d’émission et de réception sont séparés de 200 km. Grâce à ses deux modes de configuration, le radar est capable de surveiller en continu un volume aérien de plusieurs millions de km3, de repérer des objets rapides et lointains (missile de croisière hypervéloce, planeur hypersonique…) tout comme des cibles lentes et proches (ballon de surveillance…).

Lancement d'une expérimentation à hauteur de 2M€

A l'occasion de la visite du ministre des Armées, Sébastien Lecornu, Patrick Aufort et Bruno Sainjon ont signé un accord pour le lancement d’une expérimentation ONERA à hauteur de 2M € inscrite dans la stratégie ministérielle relative à la Très Haute Altitude annoncée lors du Salon du Bourget 2025 par le ministre des Armées, zone qui s’étend de 20 km à 100 km d’altitude, nouveau théâtre stratégique entre ciel et espace.

Démontrer au ministère des Armées, les capacités de détection d'un radar transhorizon sur des objets représentatifs

Le projet NOSTRADAMUS a été identifié et sélectionné comme « Quick Win » (gain rapide), en vue de démontrer au ministère des Armées, les capacités de détection d'un radar transhorizon sur des objets représentatifs (avions, missiles, ballons), notamment dans la très haute altitude. Cette démonstration va s'appuyer sur les nouvelles capacités digitales récemment implantées par l'ONERA. Les configurations monostatique et bistatique de Nostradamus seront mises en œuvre à cette occasion.

TDF partenaire du projet

Partenaire du projet, l’opérateur d’infrastructures TDF mettra à disposition les infrastructures exceptionnelles de son site de diffusion Ondes Courtes situé dans l’Indre, à Issoudun, unique en Europe. Ce site de plusieurs hectares dispose d’antennes de très grande taille, orientables, qui utilisent les propriétés naturelles de rebond sur l’ionosphère pour émettre sur de très longues distances. Combinées aux technologies développées par l’ONERA et à l’expertise pointue des équipes de TDF en matière de diffusion des ondes, elles permettront le fonctionnement du radar Nostradamus en mode bistatique, un dispositif de surveillance avancé, fondé sur une logique de séparation entre émission et réception.

