Rachat d'Air Austral : feu vert pour le groupe Deleflie ?

Entre un rapprochement voire une fusion avec Corsair, et une solution de reprise locale, c'est donc la deuxième option qui devrait être choisie dans le cadre du dossier de la restructuration et du rachat d'Air Austral. Selon le site spécialisé Tourmag, l'offre de reprise du groupe Deleflie réunissant aussi d'autres actionnaires réunionnais, aurait donc été validée par le CIRI (Comité interministériel de restructuration industrielle). Contacté par Air&Cosmos, le CIRI n'était pas joignable pour valider l'information, mais une porte-parole d'Air Austral a néanmoins confirmé qu'un conseil d'administration allait se réunir aujourd'hui à 18h30, heure locale, à la Réunion et que des annonces seraient faites à l'issue de la tenue du conseil d'administration. Parmi ces annonces, le débarquement de Marie-Joseph Malé, directeur général d'Air Austral depuis 2012, devrait être acté. Rappelons qu'Air Austral avait jusqu'au 30 juin pour finaliser son plan de restructuration.

Effacement des dettes d'Air Austral

Comme l'expliquait tout récemment le Quotidien de la Réunion dans une interview en date du 22 avril, l'offre du groupe Deleflie est soutenue par une dizaine d'autres investisseurs réunionnais. Cette offre pourrait permettre de racheter deux tiers des parts de la compagnie, toujours détenue majoritairement par la SEMATRA (actionnaire à 99% d'Air Austral), une société d'économie mixte qui réunit le Conseil régional de la Réunion, le Conseil général de la Réunion et la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Réunion. Sur le montant du rachat, peu d'informations ont filtré mais la mise de départ pourrait être comprise entre 40 et 60 millions d'euros. L'offre du groupe Deleflie et des autres investisseurs réunionnais est conditionnée à l'abandon des créances de l'État et il s'engage à reprendre les 860 salariés d'Air Austral. Très fortement impactée par la crise du transport aérien mondial liée à la pandémie du Covid-19, Air Austral traîne une dette accumulée de près de 220 millions d'euros, dont 54 millions de dettes fiscales et sociales. Ces deux dernières années, la compagnie réunionnaise a été sous perfusion de financements publics pour être en mesure de traverser la crise sanitaire et les conséquences des confinements. Air Austral a ainsi reçu 120 millions d'euros en 2020, et 60 millions d'euros en 2021, sous forme de PGE (prêt garanti par l'État), de prêt d'actionnaire octroyé par la région ou d'aide directe. À la mi-janvier 2022, quand la Commission européenne avait approuvé l'octroi d'une aide de sauvetage à Air Austral, la compagnie avait annoncé que les fonds débloqués allait permettre « l'élaboration d'un plan de restructuration », devant être finalisé avant le mois de juin, pour garantir la continuité de son activité sur le long terme ainsi que la pérennité des emplois de la compagnie aérienne.

La Région Réunion remporte le duel avec l'Etat

L'offre du groupe Deleflie (dirigé par le Docteur Michel Deleflie), acteur privé majeur de la santé à la Réunion avec Clinifutur, présent aussi dans les secteurs de l'optique et de l'hôtellerie, est dans la droite ligne des revendications de la présidente de la région Huguette Bello. Logiquement, cette dernière a toujours défendu l'option locale face à l'autre grand projet de sauvetage d'Air Austral, qui passe par un rapprochement avec Corsair et qui a longtemps été soutenue par l'Etat français. Mais l'option d'un rapprochement, voir d'une fusion d'Air Austral avec Corsair, s'est éloignée au début du mois de juin avec l'annonce du retrait du fonds d'investissement Tikehau Ace Capital, qui envisageait de réunir les deux compagnies sous une même holding, avec une mise de fonds de 60 à 70 millions d'euros.