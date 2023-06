Quels appareils militaires voleront au Bourget 23 ?

En quelques mots...

Depuis le 7 juin, le site du Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace, a dévoilé la liste des avions présents durant ce Salon 2023 , et notamment les appareils militaires en vol. Il faut noter qu'aucun avion d'origine russe (contexte de guerre en Ukraine) ou chinois ne sera présenté au sol ou en vol. Il n'y aura également pas d'avion de combat F/A-18E/F Super Hornet, malgré la bataille en cours avec le Rafale M en Inde. Ce sera aussi l'occasion de voir la grande majorité des ambassadeurs de l'AAE durant un salon organisé en France ; Patrouille de France, Rafale Solo Display, A400M Tactical Display et les Parachutistes de l'AAE.

Par ailleurs, comme pour tout grand évènement s'étalant sur une semaine et à cause de calendriers serrés, des industriels décident de ne pas être présents durant l'entièreté du dit évènement. Cette année, ce sera encore le cas avec par exemple, l'avion de transport tactique C-390 Millenium d'Embraer. Ce dernier ne sera malheureusement visible en vol uniquement durant la journée du lundi 19 juin. Un second exemplaire sera toutefois présent au sol durant tout le Salon. Cependant, une exception semble s'ajouter à cette règle pour l'année 2023 : un bombardier stratégique B-1 Lancer de l'US Air Force sera présenté en statique uniquement pendant les journées grand public. Enfin, comme expliqué par Gilles Fournier (CEO du SIAE 23) dans une interview d'Elodie Brunot ( short youtube ), le show aérien du week-end sera assuré par cinq avions de combat en service au sein d'une force aérienne militaire.

La liste présentée ci-dessous est triée par journée et ordre alphabétique (et non pas par ordre de passage).

Journées professionnelles

Lundi 19 juin (7)

A400M - Avion de transport tactique, présenté par de l’Armée de l’Air et de l’Espace (probablement l'A400M Tactical display).

C-390 Millenium - Avion de transport tactique, présenté par Embraer.

F-35A Lightning II - F-35 Demo Team, présenté par l'US Air Force.

H-160 - Hélicoptère de transport moyen, présenté par Airbus.

H-665 Tigre - Hélicoptère de reconnaissance et de combat, présenté par l'ALAT (Aviation Légère de l’Armée de Terre).

NH-90 - Hélicoptère de transport moyen, présenté par NH Industries.

Rafale - Avion de combat de l'Armée de l'Air et de l'Espace (probablement le Rafale Solo Display).

Mardi 20 juin (6)

A400M - Avion de transport tactique, présenté par de l’Armée de l’Air et de l’Espace (probablement l'A400M Tactical display).

F-35A Lightning II - F-35 Demo Team, présenté par l'US Air Force.

H-160 - Hélicoptère de transport moyen, présenté par Airbus.

H-665 Tigre - Hélicoptère de reconnaissance et de combat, présenté par l'ALAT (Aviation Légère de l’Armée de Terre).

NH-90 - Hélicoptère de transport moyen, présenté par NH Industries.

Rafale - Avion de combat de l'Armée de l'Air et de l'Espace (probablement le Rafale Solo Display).

Mercredi 21 juin (7)

A400M - Avion de transport tactique, présenté par de l’Armée de l’Air et de l’Espace (probablement l'A400M Tactical display).

Eurofighter Typhoon - Avion de combat, présenté par l'Ejército del Aire y del Espacio (Armée de l'air et de l'espace espagnole, EAE).

F-35A Lightning II - F-35 Demo Team, présenté par l'US Air Force.

H-160 - Hélicoptère de transport moyen, présenté par Airbus.

H-665 Tigre - Hélicoptère de reconnaissance et de combat, présenté par l'ALAT (Aviation Légère de l’Armée de Terre).

NH-90 - Hélicoptère de transport moyen, présenté par NH Industries.

Rafale - Avion de combat de l'Armée de l'Air et de l'Espace (probablement le Rafale Solo Display).

Jeudi 22 juin (8)

A400M - Avion de transport tactique, présenté par de l’Armée de l’Air et de l’Espace (probablement l'A400M Tactical display).

Eurofighter Typhoon - Avion de combat, présenté par l'Ejército del Aire y del Espacio (Armée de l'air et de l'espace espagnole, EAE).

F-16 Fighting Falcon - Avion de combat, présenté par la Composante air ("Force aérienne belge", avion n°FA-87, Dream Viper).

F-35A Lightning II - F-35 Demo Team, présenté par l'US Air Force.

H-160 - Hélicoptère de transport moyen, présenté par Airbus.

H-665 Tigre - Hélicoptère de reconnaissance et de combat, présenté par l'ALAT (Aviation Légère de l’Armée de Terre).

NH-90 - Hélicoptère de transport moyen, présenté par NH Industries.

Rafale - Avion de combat de l'Armée de l'Air et de l'Espace (probablement le Rafale Solo Display).

Journées grand public

Vendredi 23 juin (19)

"Avions actifs"

A400M - Avion de transport tactique, présenté par de l’Armée de l’Air et de l’Espace (probablement l'A400M Tactical display).

Alphajets - Patrouille de France (AAE)

Atlantique 2 - Avion de patrouille maritime, présenté par la Marine nationale

F-16 Fighting Falcon - Avion de combat, présenté par la Composante air ("Force aérienne belge", avion n°FA-87, Dream Viper).

F-35A Lightning II - F-35 Demo Team, présenté par l'US Air Force.

H-160 - Hélicoptère de transport moyen, présenté par Airbus.

H-665 Tigre - Hélicoptère de reconnaissance et de combat, présenté par l'ALAT (Aviation Légère de l’Armée de Terre).

NH-90 - Hélicoptère de transport moyen, présenté par NH Industries.

PC-21 – Mustang X-Ray Demo Team (AAE)

Rafale - Avion de combat de l'Armée de l'Air et de l'Espace (probablement le Rafale Solo Display).

"Ancêtres et avions de collections"

Stearman - Avion d’entrainement présenté par Aviation 46.

F-4U-5NL Corsair – Avion de combat, présenté par Les Casques de Cuir.

AD-4N Skyraider - Avion d’attaque, présenté par FFWM.

H75 Hawk – Avion de combat, présenté par Stephen Gray.

MD 311 Flamant – Avion d’entrainement et de liaison, présenté par Les Ailes Anciennes.

OV-10 Bronco – Avion de reconnaissance et d’attaque au sol.

P-51 Mustang – Avion de combat, présenté par Aero Vintage Academy.

Supermarine Spitfire Mk.XIV – Avion de combat, présenté par Aero Vintage Academy.

T-28 Trojan – Avion d’entrainement, présenté par Aero Vintage Academy.

Samedi 24 juin (20)

"Avions actifs"

A400M - Avion de transport tactique, présenté par de l’Armée de l’Air et de l’Espace (probablement l'A400M Tactical display).

Alphajets - Patrouille de France (AAE)

Atlantique 2 - Avion de patrouille maritime, présenté par la Marine nationale

Eurofighter Typhoon - Avion de combat, présenté par l'Ejército del Aire y del Espacio (Armée de l'air et de l'espace espagnole, EAE).

F-16 Fighting Falcon - Avion de combat, présenté par la Composante air ("Force aérienne belge", avion n°FA-87, Dream Viper).

F-35A Lightning II - F-35 Demo Team, présenté par l'US Air Force.

H-160 - Hélicoptère de transport moyen, présenté par Airbus.

H-665 Tigre - Hélicoptère de reconnaissance et de combat, présenté par l'ALAT (Aviation Légère de l’Armée de Terre).

NH-90 - Hélicoptère de transport moyen, présenté par NH Industries.

PC-21 – Mustang X-Ray Demo Team (AAE)

Rafale - Avion de combat de l'Armée de l'Air et de l'Espace (probablement le Rafale Solo Display).

"Ancêtres et avions de collections"

Stearman - Avion d’entrainement présenté par Aviation 46.

F-4U-5NL Corsair – Avion de combat, présenté par Les Casques de Cuir.

AD-4N Skyraider - Avion d’attaque, présenté par FFWM.

H75 Hawk – Avion de combat, présenté par Stephen Gray.

MD 311 Flamant – Avion d’entrainement et de liaison, présenté par Les Ailes Anciennes.

OV-10 Bronco – Avion de reconnaissance et d’attaque au sol.

P-51 Mustang – Avion de combat, présenté par Aero Vintage Academy.

Supermarine Spitfire Mk.XIV – Avion de combat, présenté par Aero Vintage Academy.

T-28 Trojan – Avion d’entrainement, présenté par Aero Vintage Academy.

Dimanche 25 juin (20)

"Avions actifs"

A400M - Avion de transport tactique, présenté par de l’Armée de l’Air et de l’Espace (probablement l'A400M Tactical display).

Alphajets - Patrouille de France (AAE)

Atlantique 2 - Avion de patrouille maritime, présenté par la Marine nationale

Eurofighter Typhoon - Avion de combat, présenté par l'Ejército del Aire y del Espacio (Armée de l'air et de l'espace espagnole, EAE).

F-16 Fighting Falcon - Avion de combat, présenté par la Composante air ("Force aérienne belge", avion n°FA-87, Dream Viper).

F-35A Lightning II - F-35 Demo Team, présenté par l'US Air Force.

H-160 - Hélicoptère de transport moyen, présenté par Airbus.

H-665 Tigre - Hélicoptère de reconnaissance et de combat, présenté par l'ALAT (Aviation Légère de l’Armée de Terre).

NH-90 - Hélicoptère de transport moyen, présenté par NH Industries.

PC-21 – Mustang X-Ray Demo Team (AAE)

Rafale - Avion de combat de l'Armée de l'Air et de l'Espace (probablement le Rafale Solo Display).

"Ancêtres et avions de collections"

Stearman - Avion d’entrainement présenté par Aviation 46.

F-4U-5NL Corsair – Avion de combat, présenté par Les Casques de Cuir.

AD-4N Skyraider - Avion d’attaque, présenté par FFWM.

H75 Hawk – Avion de combat, présenté par Stephen Gray.

MD 311 Flamant – Avion d’entrainement et de liaison, présenté par Les Ailes Anciennes.

OV-10 Bronco – Avion de reconnaissance et d’attaque au sol.

P-51 Mustang – Avion de combat, présenté par Aero Vintage Academy.

Supermarine Spitfire Mk.XIV – Avion de combat, présenté par Aero Vintage Academy.

T-28 Trojan – Avion d’entrainement, présenté par Aero Vintage Academy.

En vous souhaitant un excellent SIAE 23 !

Article mis-à jour le 10 juin 2023.