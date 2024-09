Qualité de vie et conditions de travail dans la filière aérospatiale : pourquoi il faut s'en préoccuper

Le recrutement et la formation, sur fond de cadence très soutenue et de monde en crises, restent les premières préoccupations de la filière aérospatiale en matière de RH. Néanmoins, quelques signaux sont à suivre avec attention sous peine de perturbations dans le ciel de la production. Absentéisme, désorganisation, épuisement des travailleurs ou désengagement guettent. La qualité de vie et les conditions de travail (QVCT) sont-elles le prochain défi RH stratégique de la filière?