Qatar Airways va faire la passe de quatre entre Paris et Doha

Pour faire face à la demande croissante des voyageurs français, Qatar Airways a annoncé qu'elle exploiterait un quatrième vol quotidien à partir du 1er juin 2024 entre les aéroports de Paris-CDG et l'aéroport international Hamad de Doha. Les vols seront opérés en Airbus A350-900 équipés de 283 sièges en configuration bi-classe : 36 sièges de classe affaires (QSuites) et 247 sièges de classe économie.

Le marché français est d'une importance capitale pour Qatar Airways, et cette augmentation de fréquences s'inscrit dans la volonté constante de Qatar Airways de proposer à ses passagers une connectivité accrue. Les passagers en classe business au départ de l'aéroport de Paris Charles de Gaulle bénéficieront de l'accès exclusif au salon Premium Qatar Airways. Le nouveau vol décollera de Doha à 9h30 (heure locale) et arrivera à Paris CDG à 15h20. Il redécollera de Paris CDG à 17h20 et arrivera à Doha à 00h45 (heure locale).