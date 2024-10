Qatar Airways va entrer au capital de Virgin Australia

Le partenariat stratégique entre Virgin Australia et Qatar Airways franchit une nouvelle étape avec l'intention du groupe Qatar Airways d'acquérir une participation minoritaire de 25 % dans Virgin Australia auprès de Bain Capital, sous réserve de l'approbation du Foreign Investment Review Board (FIRB). L'investissement stratégique du Groupe Qatar Airways apportera à Virgin Australia les ressources et l'expertise d'une compagnie aérienne internationale de premier plan. En outre, cette participation minoritaire représente un investissement clé en prévision du retour attendu de Virgin Australia sur les marchés publics, offrant ainsi aux Australiens l'opportunité de prendre part à l'avenir de la compagnie.

100 destinations supplémentaires au départ de l'Australie

Sous réserve de l'approbation de l'ACCC (Australian Competition and Consumer Commission), cette coopération permettra à Virgin Australia de lancer des vols au départ de Brisbane, Melbourne, Perth et Sydney vers Doha, avec des correspondances fluides sur le vaste réseau mondial de Qatar Airways. Ces nouvelles liaisons offriront aux voyageurs australiens l'accès à plus de 100 destinations supplémentaires en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Les services de location d’appareils avec équipage devraient débuter à la mi-2025, offrant à Virgin Australia l'opportunité d’évaluer la rentabilité et la durabilité à long terme des vols long-courriers en gros-porteurs. À court terme, cette initiative favorisera une concurrence accrue pour les voyageurs australiens sur les routes internationales.

Un levier de création d'emplois

Le renforcement de ce partenariat pourrait non seulement stimuler la création d'emplois et la croissance économique au sein de Virgin Australia, mais également dynamiser l'ensemble des secteurs de l'aviation et du tourisme en Australie. De plus, le développement durable, et notamment la mise au point d'un carburant d'aviation respectueux de l'environnement, constitue un enjeu clé pour l'avenir. Ce partenariat s'inscrit également à un moment opportun, avec le développement du nouvel aéroport de Sydney Ouest.

Pour mémoire, Qatar Airways est déjà actionnaire de LATAM Airlines (10%), de Cathay Pacific (9,99%), China Southern Airlines (5%), et IAG (20%).