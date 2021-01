Qatar Airways est à présent le premier opérateur mondial d'Airbus A350

Malgré une année 2020 très difficile, Qatar Airways continue à s'accroître et à renouveler sa flotte. La compagnie de Doha a ainsi conclu l'année en recevant livraison de son 53eme Airbus A350. Qatar Airways devient ainsi le plus important exploitant mondial de l'Airbus A350 (devant Singapore Airlines), avec 34 Airbus A350-900 et 19 Airbus A350-1000 (dont Qatar Airways était la compagnie de lancement).

3 nouveaux Boeing 777 cargo

Qatar Airways, pour sa filiale cargo, a par ailleurs en tout début d'année réceptionné trois Boeing 777 cargo. Au total, la division cargo de Qatar Airways dispose à présent d'une flotte de 30 appareils, avec 2 Boeing 747 cargo, 24 Boeing 777 cargo et 4 Airbus A330 cargo. Qatar Airways a annoncé qu'elle allait positionner ces nouveaux avions sur ses lignes régulières et ses vols charters cargo, notamment pour le transport de marchandises sensibles au temps et à la température, comme les vaccins contre la Covid-19. Qatar Airways Cargo rappelle que, durant l'année 2020, elle a effectué plus de 500 vols vers les régions les plus touchées par la crise sanitaire. En collaboration avec les gouvernements et les ONG, elle a aussi transporté plus de 250 000 tonnes de fourniture médicale et d'aide dans le monde entier.