Qatar Airways désinfecte ses avions avec les robots Honeywell de deuxième génération

Le 30 septembre 2020, la compagnie Qatar Airways, en plein coeur de la crise mondiale du transport aérien lié au coronavirus avait fait sensation en annonçant qu'elle allait désinfecter ses cabines grâce à des robots à ultraviolet développés par la firme Honeywell. Le transporteur de Doha vient à présent de préciser qu'elle allait à présent utiliser la V2 du système Honeywell Ultraviolet Cabin. Cette V2 du robot originel comprend des ailes UV étendues qui traitent les zones étroites et larges à bord, réduisant ainsi le temps global de désinfection. Cette version comprend aussi une baguette manuelle qui permet de désinfecter des zones telles que le cockpit et d'autres espaces plus petits. De plus, ce nouveau système n'est pas motorisé, ce qui réduit la consommation de batterie.

Des robots à UV aussi à l'aéroport de Doha

Après avoir reçu 17 unités de la dernière version du Honeywell UV Cabin System V2, les appareils ont tous subi des tests complets à bord des avions de Qatar Airways. La compagnie a pour objectif de les utiliser à bord de tous les avions qui font un stop à l'aéroport international Hamad (HIA) de Doha. L'aéroport de Doha a également introduit des robots désinfecteurs UV-C. Il s'agit d'appareils mobiles entièrement autonomes qui émettent une lumière UV-C concentrée et sont déployés dans les zones à forts flux de passagers afin de réduire la propagation des agents pathogènes.