Qatar Airways distinguée par Skytrax pour sa gestion du Covid-19

L'organisme de classement mondial des compagnies aériennes, Skytrax, a annoncé qu'il avait distingué de cinq étoiles, pour la première fois dans le transport aérien mondial, la compagnie Qatar Airways pour la catégorie "Sécurité aérienne Covid-19". L'annonce fait suite à un audit détaillé réalisé en décembre 2020 par Skytrax, évaluant l'efficacité et la cohérence des normes et procédures strictes d'hygiène mises en place par la compagnie face au COVID-19, depuis l'enregistrement jusqu'à l'embarquement. Cet audit comprenait notamment un examen complet des contrôles d'efficacité des procédures, l'observation visuelle des niveaux d'hygiène et de sécurité à toutes les étapes du voyage des passagers et des tests d'échantillonnage d'adénosine triphosphate (ATP) à bord pour mesurer le niveau potentiel de contamination des surfaces.

Rapatriement de plus de 3,1 millions de personnes depuis le début de la pandémie

La compagnie de Doha a notamment développé en septembre dernier l'utilisation de robots à UV avec la firme Honeywell, pour désinfecter les cabines d'avions. "Nous félicitons Qatar Airways, première grande compagnie du monde à obtenir ce niveau de certification", déclare Edward Plaisted, PDG de Skytrax. "Qatar Airways a continué à voler tout au long de la crise sanitaire, rapatriant plus de 3,1 millions de personnes depuis le début de la pandémie. C'est notamment cette expertise qui lui permet d'offrir d'excellentes mesures de sécurité en matière de santé et d'hygiène pour la sécurité des passagers et du personnel". La compagnie a aussi multiplié les vols cargos notamment pour acheminer des marchandises de première nécessité. En vol passagers, la compagnie a aussi très rapide à reconstruire son réseau. Elle opère actuellement plus de 800 vols hebdomadaires vers plus de 110 destinations à travers le monde. D'ici fin mars 2021, Qatar Airways devrait desservir 130 aéroports.