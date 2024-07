Qatar Airways dévoile la QSuite NextGen

Le confort à bord est également rehaussé dans la Quad Suite grâce à un espace repas plus vaste, un hommage à l'héritage qatari, ainsi qu'une intimité accrue avec des cloisons plus hautes et contrôlables numériquement. Les passagers peuvent désormais bénéficier de lits doubles et de lits à plat plus spacieux, tout en profitant du service 5 étoiles de Qatar Airways, incluant la fonction spéciale « Make My Bed ». La Companion Suite, tout en partageant les mêmes caractéristiques innovantes que la Quad Suite, offre une configuration adaptée pour les passagers voyageant en couple, avec un espace à proximité des hublots. Avec ses nouvelles technologies, la Qsuite Next Gen améliore le confort et la connectivité grâce à des options de personnalisation avancées, allant de l'éclairage d'ambiance aux commandes d'intimité via un écran tactile amélioré. La Qsuite Next Gen sera installée à bord des Boeing B777-9 de Qatar Airways d'ici 2025.