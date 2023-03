Qatar Airways annonce sept nouvelles destinations, dont Lyon et Toulouse en France

Akbar Al Baker, le directeur général de Qatar Airways a profité de l'ouverture du salon ITB Berlin, le lundi 7 mars pour annoncer un train de nouveautés concernant la poursuite du rétablissement du réseau global de la compagnie de Doha, en même temps que sept destinations inédites qui arriveront au cours de l'année 2023.

Bientôt quatre routes vers la France

Les sept destinations nouvelles sont Lyon et Toulouse en France, mais aussi Chittagong (Bangladesh), Djouba (Sud Soudan), Kinshasa (Congo), Medan (Indonésie) et Trabzon (Turquie). Les fréquences et les dates précises de lancement seront prochainement annoncées. Qatar Airways a par ailleurs annoncé qu'elle reprenait ses vols vers 11 destinations suspendues pendant la pandémie de Covid-19 : Pékin (Chine), Birmingham (Angleterre), Buenos Aires (Argentine, Casablanca et Marrakech (Maroc), Davao (Philippines), Nice (France), Phnom Penh (Cambodge), Ras Al Khaimah (EAU), Tokyo-Haneda et Osaka (Japon). La desserte française de Qatar Airways sera donc bientôt fortement renforcée avec, en plus des trois vols quotidiens opérés au départ de Doha vers Paris CDG, des liaisons vers Nice, Lyon et Toulouse.

655 fréquences supplémentaires pour la saison estivale 2023 de Qatar Airways

Parallèlement à cette annonce, la compagnie de Doha a annoncé de nombreux renforcements de fréquences pour une quarantaine de destinations qui seront effectifs au cours de la saison été 2023 ou pour la saison hiver 2023-2024 : Abuja - Port Harcourt (passage de 2 à 3 vols hebdomadaires), Abuja - Kano (augmentation de 3 à 4 vols hebdomadaires), Athènes (passage de 7 à 14 vols hebdomadaires), Belgrade (passage de 5 à 7 vols hebdomadaires), Bucarest (passage de 10 à 14 fréquences hebdomadaires), Le Caire (21 à 28 vols hebdomadaires), Copenhague (de 4 à 7 vols hebdomadaires, puis 10 à partir de la saison d'hiver 2023/24), Denpasar (14 à 21 vols hebdomadaires), Dublin (12 à 14 vols hebdomadaires), Düsseldorf (7 à 11 vols hebdomadaires pour la saison d'hiver 2023/24), Edimbourg (10 à 14 vols hebdomadaires), Hanoi (10 à 12 vols hebdomadaires), Hong Kong (11 à 14 vols hebdomadaires), Khartoum (7 à 14 vols hebdomadaires), Larnaca (7 à 14 vols hebdomadaires), Londres-Gatwick (7 à 10 vols hebdomadaires, puis 14 vols hebdomadaires pendant la haute saison d'été), Londres-Heathrow (42 à 45 vols hebdomadaires), Madrid (16 à 18 vols hebdomadaires), Manille (17 à 18 vols hebdomadaires), Milan (16 à 21 vols hebdomadaires), Mogadiscio (3 à 4 vols hebdomadaires), Nagpur (4 à 7 vols hebdomadaires), Oslo (7 à 12 vols hebdomadaires pour la saison d'hiver 2023/24), Phuket (14 à 21 vols hebdomadaires pour la saison d'hiver 2023/24), Saigon (10 à 12 vols hebdomadaires), Sarajevo (3 à 4 vols hebdomadaires pour la saison d'été 2023), Sofia (3 à 4 vols hebdomadaires en été et 5 vols hebdomadaires en hiver 2023/24), Stockholm (3 à 5 vols hebdomadaires pour la saison d'hiver 2023/24), Taif (3 à 7 vols hebdomadaires), Vienne (10 à 14 vols hebdomadaires), Varsovie (7 à 14 vols hebdomadaires à partir de la saison d'hiver 2023/24), Erevan (7 à 10 vols hebdomadaires), Zagreb (4 à 7 vols hebdomadaires), Zurich (10 à 14 vols hebdomadaires). Au total, Qatar Airways va ajouter 655 fréquences hebdomadaires à son programme estival 2023 par rapport à sa saison estivale 2022.