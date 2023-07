Qatar Airways accuse une baisse de son bénéfice net annuel, malgré les effets de la Coupe du monde de football

Pour son exercice annuel 2022-2023 (clos le 31 mars 2023), la compagnie Qatar Airways a vu son chiffre d'affaires annuel augmenter de 45%, pour atteindre 21 milliards de dollars. Néanmoins, le bénéfice net ressort à 1,21 milliards de dollars, en baisse de 21% par rapport au bénéfice net de l'exercice 2021-2022. Pour cet exercice, la compagnie Qatar Airways avait dégagé un résultat net "historique" de 1,54 milliard de dollars, après deux années de pertes du à la pandémie de la Covid-19.

Un trafic annuel de 31,7 millions de passagers

Pour l'exercice 2022-2023, le nombre de passagers a augmenté de 71% en rythme annuel, avec plus de 31,7 millions de passagers transportés, dont plus de 1,4 million durant la Coupe du monde de football qui s'est déroulé au Qatar du 21 novembre au 18 décembre 2022. "Les bons résultats financiers de cette année s'expliquent par la forte reprise de la demande", précise Akbar Al Baker, le PDG de Qatar Airways, en soulignant que le taux de remplissage des avions avaient dépassé 80%. A noter que le réseau de Qatar Airways a remonté à un total de 160 destinations au cours de l'exercice 2022-2023, avec la reprise d'opérations vers treize destinations : Amritsar (Inde), Beijing (Chine), Denpasar (Indonésie), Genève (Suisse), Londres-Gatwick (UK), Louxor (Egypte), Nagpur (Inde), Perth (Australie), Qassim (Arabie Saoudite), Sarajevo (Bosnie-Herzégovine), Shanghai (Chine), Taif (Arabie Saoudite), Windhoek (Namibie). La compagnie a aussi ouvert de nouvelles routes vers Dusseldorf (Allemagne) et Santorin (Grèce).

6,5 milliards de dollars d'aides gouvernementales en deux ans

En septembre 2021, alors que ses pertes annuelles s'élevaient à 4,5 milliards de dollars, la compagnie a bénéficié d'une aide publique de 3 milliards de dollars. Elle avait été renflouée par Doha l'année précédente, à hauteur de 2 milliards de dollars.