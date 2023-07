Qatar Airways a lancé sa nouvelle desserte Lyon-Doha

Qatar Airways a inauguré le 3 juillet sa toute nouvelle route Lyon-Doha. La liaison est exploité à raison de quatre fréquences hebdomadaires (les lundis, mercredis, vendredis et dimanches) en Boeing 787-8 Dreamliner.

Lyon, troisième destination française de Qatar Airways

Les avions sont configurés en 254 passagers en bi-classe, avec 22 sièges en classe affaires et 232 sièges en classe économique. Les vols partent de l'aéroport Lyon-Saint Exupéry à 16h35 et arrivent à Doha à 23h35 (heure locale) à l'aller. Les vols quittent Doha à 8h25 et arrivent à Lyon à 14h10 (heure locale). Lyon est la troisième destination de Qatar Airways en France, la compagnie continuant également à desservir Paris CDG (3 vols quotidiens) et Nice (quatre fréquences par semaine).

La nouvelle liaison Lyon-Doha permet aux habitants de Lyon et de sa région de voler vers des destinations populaires en Asie du Nord, en Thaïlande et dans les pays du Golfe, tout en attirant des touristes du Moyen-Orient, d'Asie et d'Afrique vers la région Rhône-Alpes.