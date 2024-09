Pyka obtient un financement de 40 millions de dollars

40 M $ de financement de série B

Pyka, une société amériaine qui a l'ambition de commercialiser des aéronefs électriques autonomes, a annoncé aujourd'hui un financement de série B de 40 millions de dollars. Le tour de table a été mené par Obvious Ventures, avec la participation de nouveaux investisseurs et d'investisseurs existants, notamment Piva Capital, Prelude Ventures, Metaplanet Holdings et Y Combinator. Pyka veut appliquer sa technologie à de nombreuses missions de vol dans différents segments de marché, notamment la protection des cultures agricoles, le transport commercial de marchandises et la logistique de défense. Dans ce domaine, nombreux sont les constructeurs intéressés, dont ElectraAero, Joby et Reliable Robotics ayant de leur côté démontré comment l'aviation autonome peut contribuer aux missions en effectuant des missions logistiques autonomes quotidiennes, lors de l'exercice Agile Flag, qui s'est déroulé début aout 2024 en Californie. ‍

De l'agriculture à la défense

Pyka produit actuellement le plus grand système d'aéronef sans équipage (UAS) approuvé commercialement aux États-Unis et maintient des opérations commerciales actives à travers les États-Unis, l'Amérique centrale et le Brésil. Le portefeuille de clients de Pyka comprend des acteurs clés des chaînes de valeur de l'agriculture, du fret commercial et de la logistique de défense, tels que Dole, Embraer, Sierra Nevada Company, Heinen Brothers Agra Services et Skyports Drone Services. Début 2024, Pyka a discrètement livré trois appareils à l'armée de l'air américaine dans le cadre du programme Agility Prime.

Nouvelles capacités

Le nouvel investissement accélérera la croissance de Pyka sur l'ensemble de sa gamme de produits à double usage. Sur le plan commercial, il soutiendra la poursuite des investissements dans les capacités de fabrication nationales de Pyka, stimulera la production de ses produits Pelican Spray et Pelican Cargo, et permettra d'étendre les opérations avec les clients américains et internationaux. En outre, les fonds de la série B permettront de développer de nouvelles capacités pour soutenir les opérations logistiques contestées du ministère américain de la défense et de ses partenaires alliés. La famille de produits de Pyka comprend Pelican Spray, un aéronef de 1 320 livres (environ 598 kg), entièrement autonome et 100 % électrique, conçu pour les opérations agricoles complexes. L'avion combine la meilleure précision de pulvérisation de sa catégorie et des technologies de réduction de la dérive chimique pour assurer une protection sûre, propre et rentable des cultures à grande échelle. Pelican Spray est le plus grand UAS approuvé par la FAA pour les opérations agricoles et l'UAS de pulvérisation le plus productif sur le marché.

Rumrunner

En outre, Pyka produit Pelican Cargo, un avion-cargo électrique autonome, capable de transporter des charges lourdes, de parcourir de longues distances et d'opérer en dehors des aéroports. L'avion 100 % électrique peut transporter jusqu'à 400 livres (soit environ 181 kg) sur une distance de 200 miles (environ 322 km). Pyka s'est associée à Sierra Nevada Company pour introduire Rumrunner, une édition modifiée du Pelican Cargo, auprès des clients du ministère américain de la défense pour le soutien des opérations logistiques contestées.