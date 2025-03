Protecno accompagne les grands donneurs d’ordres dans la miniaturisation hyperfréquence

Investissements

À l’instar d’autres PME des secteurs de l’aéronautique et de la Défense, Protecno semble être bien placée pour profiter des opportunités liées à la fois au réarmement de la France et à l’augmentation des cadences d’avions civils. Surtout, et c’est ce qui fait l’une des spécificités majeures de ce fabricant de circuits imprimés, « c’est de pouvoir livrer une typologie multiple de circuits complexes variant du multicouche de puissance au multicouche HDI, voir des PCB flexrigides/hyperfréquences tout en proposant une prestation de réactivité garantie. Là, où nos concurrents sont en mesure de livrer des cartes multicouches en 15 jours ouvrés, nous sommes à même de réaliser ces fabrications en 5 jours. C’est ce qui fait notre force. En outre, les cartes que nous livrons peuvent comporter des empilages jusqu’à 34 couches », explique Cécile Dragon, directrice commerciale de Protecno.

Pour autant, et avant que de profiter des nouvelles perspectives précitées, cette filiale du groupe brestois GTID a dû affronter les conséquences de la crise sanitaire et énergétique, laquelle a entraîné une multiplication par 5 de sa facture. Depuis, et à la faveur d’un changement de fournisseur électrique, sa facture a retrouvé ses niveaux pré-pandémiques. Spécialisée dans les prototypes et les petites et moyennes séries, l’entreprise profite assurément du choix de la DGA de faire produire ces circuits imprimés sur le territoire national pour conforter ses 60% d’activité réalisés dans le secteur de la Défense. Au cœur d’une Région Bretagne très présente sur ce programme, Protecno profite également de la montée des cadences du Rafale pour faire tourner ses chaînes de production en 3 X 8.

Ce surcroit d’activité n’est pas aussi avéré dans l’aéronautique civile qui représente 30% de son activité (5 M€ de chiffre d’affaires, 45 salariés). Mais l’entreprise devrait, là-encore, profiter de l’augmentation des cadences pour augmenter un plan de charge supérieur en 2025 à ses niveaux d’avant-crise. D’autant qu’elle peut s’appuyer sur ses certifications EN-9100 et ISO 9001 et sur sa politique d’investissements pour suivre l’évolution technologiques, demandée par ses donneurs d’ordres. Ce sont, ainsi, 1 M€ qui ont été investis au cours des 3 dernières années dans l’acquisition de nouveaux équipements concernant notamment les phases de fabrication en imagerie directe / perçage / inspection optique / pressage.

Ces nouveaux équipements intégrés vont dans le sens d’une automatisation accrue des opérations de production. Cet effort va se poursuivre cette année avec l’engagement de 0,5 M€ d’investissements supplémentaires pour renforcer les aspects informatiques réseaux et sûreté du site.

Seule pierre d’achoppement mais de taille dans ce retour aux niveaux d’activité pré-covid, celui du recrutement. Non moins de dix postes sont actuellement ouverts pour renforcer les effectifs. Les profils recherchés sont des ingénieurs, des techniciens et des agents de production. « Il n’existe pas de formation dédiée à la production des circuits imprimés. Aussi, nous nous voyons contraints de former les nouveaux embauchés pour des périodes variant de 12 à 18 mois. Ce temps passé à former le nouveau personnel est à mettre en parallèle avec les 10% de hausse d’activité que nous devrions connaître cette année », ajoute Cécile Dragon qui occupe également le poste de co-dirigeante du groupe GTID.

Co-conception : le projet Corsaire

Au-delà de son positionnement sur la niche des produits hyperfréquences qui pourrait la conduire à doubler ses activités réalisées à l’export (5% actuellement), Protecno sur l’ensemble de sa feuille de route participe à la co-conception des structures des PCB. Elle compte s’appuyer sur ces travaux pour consolider ses positions dans les savoir-faire de circuits imprimés de technologie complexe.

Dénommé Corsaire, le dernier projet collaboratif en date fait référence à une technologie multicouche innovante pour applications hyperfréquences. Prévu pour se terminer en avril 2025, ce projet consiste à envisager une intégration tridimensionnelle de composants passifs et actifs sur les couches internes et externes du circuit imprimé. L'enjeu de Corsaire consiste donc à mettre au point une technologie multicouche de circuit imprimé hyperfréquences basée sur une haute densité d'intégration à facteur de qualité optimisé. Ceci implique la revue des méthodes de conception du point de vue global : des composants aux systèmes, en passant par les sous-systèmes et le packaging. Une des solutions envisagées consiste à tirer parti de la présence de cavités pour les transformer en cavités à air avec résonateurs diélectriques à l’intérieur du circuit imprimé tout en insérant des circuits planaires multicouches sur la surface externe.

Les avantages de cette nouvelle technologie sont multiples : économies de poids et de coût du PCB de l’ordre de 30%, intégration de fonctions supplémentaires sur le PCB, diminution des effets de distorsions du signal ou de couplage entre les lignes grâce à la réduction du chemin parcouru par le signal RF dans le dispositif, réalisation possible d'un capot électromagnétique autour de certains composants afin d'éliminer les couplages et de limiter les interférences et problèmes CEM (Compatibilité électromagnétique) et dissipation de la chaleur grâce aux zones de dissipation internes créées dans le PCB.

Antennes plastiques métallisées

Profitant également de l’apport de la filiale Elliptika, bureau d’études hyper-fréquences intégrée dans ses murs, Protecno entend s’ouvrir à d’autres partenariats. Elle va, ainsi, déposer son dossier de candidature dans le cadre du nouveau projet Astrid Maturité. D’une durée de trois ans, sa thématique est la suivante : métallisation sélective sur pièces en trois dimensions. Cela pourrait, à terme, conduire le groupe à pénétrer le marché des télécommunications, des transports voir des drones civils en les équipant d’antennes plastiques métallisées. Celles-ci possèdent deux atouts majeurs : le coût de fabrication et la possibilité de leur apporter des formes multiples non limitées contrairement à la technologie métallique.