Propulsion hybride électrique : Imothep sélectionné par la commission européenne

Sous la direction de l'Onera, le laboratoire français de recherche aérospatiale, un consortium de trente-trois acteurs clés de l'industrie aéronautique et de la recherche, s'engage dans un ambitieux projet de recherche sur la propulsion hybride électrique pour l'aviation commerciale.

Imothep (acronyme d'«Investigation and Maturation of Technologies for Hybrid Electric Propulsion») est financé à hauteur de 10,4 M € par la Commission européenne dans le cadre du programme-cadre Horizon 2020.

Imothep mènera une étude approfondie des technologies électriques pour la propulsion hybride électrique des avions commerciaux, en relation étroite avec la conception de configurations innovantes développant de nouvelles synergies entre cellule et propulsion. Conduire cette étude à l’échelle des avions commerciaux, qui constituent la majeure partie des flottes actuelles et des émissions, est fondamental pour la réduction des émissions du transport aérien. C'est l'objectif central d'IMOTHEP

Le but ultime du projet est de franchir une étape clé dans l'évaluation du potentiel de la propulsion hybride électrique pour réduire les émissions de l'aviation commerciale et de construire la feuille de route technologique européenne pour son développement.

Le consortium Imothep rassemble les principaux avionneurs européens, Airbus et Leonardo, les principaux fabricants de moteurs, Safran, GE Avio, MTU, ITP et GKN, lesorganismes européens de recherche aéronautique de l'Erea, Onera, Ait, Cira, DLR, Ilot, Incas et NLR, des universités, Université de Lorraine, ISAE / Sup'Aéro, Strathclyde University, TU Braunschweig, Politecnico di Bari, Chalmers University et University of Nottingham, le think tank Bauhaus Luftfahrt, Eurocontrol, L'Up. De plus, Imothep développe une coopération avec la Russie, avec la participation de cinq organisations de recherche de premier plan, CIAM, GosNIIAS, MAI, NRC, TSaGI, ainsi qu'avec le NRC au Canada.