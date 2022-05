Partie d'un méga-contrat annoncé au début du mois de mai entre Qantas et Airbus, douze Airbus A350-1000 vont permettre à la compagnie australienne de relancer le projet "Sunrise", qui vise à lancer des vols directs de très longue durée, entre l'Australie (y compris de sa côte est) et l'Europe à l'horizon 2025, encore plus longs que le vol Perth-Londres lancé le 25 mars 2018. [...] (2009 mots)