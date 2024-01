Projet EcoJet : L’Université de Victoria sera le premier partenaire universitaire de Bombardier

Premiers partenariats

Bombardier a annoncé le 24 janvier 2024 la première collaboration avec les universités dans le cadre de son projet de recherche pancanadien EcoJet. Le partenariat de longue date de Bombardier avec le centre de recherche aéronautique (CfAR) de l’Université de Victoria et la PME Quaternion Aerospace de Colombie-Britannique a été annoncé lors d’une conférence de presse tenue par l’université. Les trois organisations ont expliqué comment leur vision commune du rôle positif de l’innovation dans la transformation écoresponsable de l’industrie aéronautique canadienne a débouché sur une collaboration fructueuse pour le programme d’essais en vol du projet EcoJet de Bombardier.

EcoJet, éduire les émissions des avions d’affaires jusqu’à 50 %.

Le projet de recherche pluriannuel EcoJet, lancé il y a environ 15 ans, a entamé sa première phase d’essais en vol en 2017 avec des prototypes de 2,5 m de large. L'aéronef d’essai a depuis gagné en dimensions. L’expertise complémentaire de Bombardier comme équipementier d’origine d’avions d’affaires et celle du CfAR et de Quaternion Aerospace en matière de véhicules à l’échelle renforcent les capacités d’innovation de toutes les parties, tout en favorisant l’émergence de nouvelles connaissances qui sous-tendront la prochaine génération d’avions plus écoresponsables. « Maintenant que nous avons présenté publiquement certains aspects des premières phases du programme d’essais en vol EcoJet, il est important pour nous de reconnaître le rôle déterminant de nos partenaires dans cet aspect du projet de recherche. La collaboration entre les entreprises locales et les grands établissements universitaires est essentielle pour alimenter une industrie aéronautique canadienne solide et prospère », a déclaré Stephen McCullough, vice-président principal, Ingénierie et développement de produit, Bombardier.

Une collaboration rapprochée

Propulsé par l’analyse du marché de Bombardier et sa vision d’une future génération d’avions, la collaboration pour la conception et la fabrication des véhicules d’essais en vol EcoJet fait appel à des équipes multidisciplinaires, formées d’ingénieurs et de techniciens de Bombardier basés au Québec, et de chercheurs, d’ingénieurs et d’étudiants situés au Colombie-Britannique. Toutes les campagnes de vols des modèles à l’échelle de véhicules à configuration aile-fuselage intégrée, qui ont permis d’explorer le comportement des prototypes en vol libre et perfectionné leurs principes de commande de vol radicalement différents, sont le fruit de cette étroite collaboration.