Bombardier avance avec son EcoJet

Bombardier a présenté les progrès réalisés dans le cadre de son projet de recherche EcoJet, une plateforme de recherche visant à développer des technologies avec pour objectif de réduire les émissions des avions en combinant aérodynamique avancée et propulsion améliorée. Après plusieurs années de recherche, l’entreprise vient d’achever la première phase d’essais en vol avec un modèle réduit d’avion à aile et fuselage intégrés, soit d’une taille correspondant à environ 7 % de la taille réelle d’un avion d’affaires. Bombardier s’appuie maintenant sur les importantes connaissances que l'avionneur a acquis pour s’engager dans une deuxième phase d’essais en vol sur un modèle deux fois plus gros, qui a effectué son premier vol l’an dernier pour ouvrir la voie à cette prochaine campagne d’essais.

Objectif zéro émission nette d’ici 2050 via l'EcoJet

« Bombardier joue un rôle de chef de file dans les efforts de l’industrie visant à réduire son empreinte environnementale; et le projet de recherche EcoJet est crucial pour le développement de technologies qui nous rapprocheront de l’objectif de zéro émission nette d’ici 2050. Le projet de recherche EcoJet a suscité beaucoup d’intérêt dans toute l’industrie, et nous sommes impatients de mobiliser des partenaires alors que nous continuons de définir l’avenir de l’aviation d’affaires », a déclaré Stephen McCullough, vice-président principal, Ingénierie et Développement de produits.

Cycles d’optimisation du design

L’équipe de Bombardier a souligné les résultats très positifs obtenus durant les cycles d’optimisation du design et la première campagne d’essais en vol. Ils incluaient notamment le déploiement d’une plateforme de gestion du cycle de vie de produit de dernière génération, la confirmation d’une capacité de modélisation d’aile transsonique de sixième génération et la démonstration d’une nouvelle architecture de contrôle d’un avion. Ce projet de recherche et de technologie vise à réduire jusqu’à 50 % les émissions en combinant des améliorations sur le plan de l’aérodynamique et de la propulsion. Fidèle à son ferme engagement en faveur d’un avenir durable pour l’aviation d’affaires et réputée pour son expertise et son ingéniosité de premier ordre, Bombardier a créé le projet de recherche EcoJet pour développer et porter à maturité de puissantes technologies dont elle pourra tirer parti dans de futurs projets.