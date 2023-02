Projection de force pour Orion 2023 : 600 paras sautent sur Castres, les commandos au large de Toulon et la Marine débarque dans l'Hérault

Le 18 février, dans le cadre de la première phase (montée en puissance des éléments engagés) de l'exercice Orion 2023, un C-130H Hercules de l'Armée de l'Air et de l'Espace a décollé à 08h40 (GMT+1) depuis sa base d'Orléans-Bricy (BA123, Loiret, France). Ce dernier s'est alors dirigé au large de Toulon. Sa mission est simple : il doit permettre à 21 commandos marine, 4 embarcations légères Futura et plusieurs caisses de matériels d'effectuer un tarpon (aérolargage en mer). Les différents composants ont été récupérés par la frégate Courbet (F712, classe La Fayette). Après presque 9 heures de vol, l'appareil s'est posé vers 17h35 (GMT+1) à Orléans.

Les paras sautent sur Castres

Alors que la deuxième phase bat son plein depuis le 21 février, des deux sous-groupements de commandos parachutistes sécurisent aux premières heures du matin du 25 février une zone non loin de Castres (Tarn, France). Leur action permet de sécuriser une zone de saut pour près de 600 parachutistes de la 11ème brigade parachutiste de l'Armée de Terre. Les parachutistes ont été projetés grâce aux C-130J et A400M de l'Armée de l'Air et de l'Espace. Il leur aura fallu deux rotations avant de larguer la totalité des paras et leurs matériels, en ce compris ;

des VBL (Véhicules blindés léger) pour les missions de reconnaissance armée et de liaison. Il s'agit d'un véhicule 4x4, légèrement blindé (3,8 tonnes) et équipé d'une mitrailleuse 7,62 ou 12,7 mm avec la possibilité d'ajout d'un poste de tir MILAN (lance-missile antichar).

des Rider Fardier, pour le transport rapide des parachutistes et forces spéciales. Ce sont des véhicules très légers, 4x4, utilisé pour le transport de personnels mais aussi des matériels (dans une remorque) ou le tractage de certains matériels spécialisés (remorques spéciales, mortiers lourds,...).

Une fois sur zone, les parachutistes ont eu comme mission de se déployer, de détruire ou mettre en déroute l'ennemi (matérialisé par d'autres unités des Forces armées françaises) tout en élargissant le périmètre sous leur contrôle.